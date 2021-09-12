بطلب تحويل أموال.. ضبط ضابط مزيف ينصب على المواطنين في المنيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة طور سيناء بمديرية أمن جنوب سيناء من 3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم بتعرضهم للنصب والاحتيال عن طريق اتصال أحد الأشخاص بهم من رقم مُحدد وادعى أنه من رجال الأمن، وطلب منهم تحويل مبلغ مالي عن طريق إحدى التطبيقات، و تحديد هوية الجاني وضبطه.

- فريق بحث لتحديد هوية الجاني

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا.

و عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم استهدافه ، وأمكن ضبط المتهم، اليوم الأحد، وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة – مبلغ مالي – مصوغات ذهبية – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأن المبلغ المالي والمصوغات الذهبية من متحصلات الواقعة ووقائع أخرى، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه واقعتين بذات الأسلوب بدائرتي قسمي شرطة دهب - أول شرم الشيخ بجنوب سيناء، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

- عقوبة النصب

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، و يجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.