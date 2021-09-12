الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

شبورة على بعض الطرق.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

شبورة
شبورة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الأحد شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد وجنوب سيناء، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري يميل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، ويستمر الطقس ليلاً معتدل الحرارة رطب في القاهرة وباقي أنحاء مصر.

ونوه شاهين في حديثه لـ"الدستور"، أن اليوم الأحد سيشهد وجود شبورة على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ولفت الدكتور محمود شاهين إلى أنه سيكون هناك سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم - مطروح) على فترات متقطعة ( 30% تقريبا)، مؤكدا "وجود تحسن ملموس في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، ودرجات الحرارة ستكون حول المعدل الطبيعي".

توقعات درجات الحرارة اليوم في مصر

تكون درجة الحرارة في القاهرة المتوقعة اليوم على مستوي المدن والمحافظات المصرية، وتبلغ اليوم الأحد في القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

توقعات حالة الطقس غدًا في مصر

 

وأشار شاهين إلى أن حالة الطقس غدًا الإثنين ستشهد انخفاض درجات الحرارة في شمال الصعيد وجنوبه عن اليوم بحوالي درجة واحدة، حيث سيشهد موجة حارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، شمال الصعيد، بينما سيكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، فيما يكون الطقس ليلًا، لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب البلاد، معتدلاً على جنوب سيناء.

وسيشهد غدًا شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية فيما تظهر السحب المنخفضة فى الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا. 

طقس الثلاثاء

وعن طقس الثلاثاء أوضح أنه سيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية والغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وعن موعد انتهاء فصل الصيف أكد مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن "الصيف سينتهي في 21 سبتمبر الجاري، ويبدأ فصل الخريف يوم 22 من الشهر نفسه، وفقا بالنسبة للتغير الفلكي من الصيف للخريف.

محمود شاهين الجوية طقس شبورة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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