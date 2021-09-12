الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

للحمامات العصرية.. أفكار لديكور حمام رمادي مختلف (صور)

حمام رمادي
حمام رمادي

يعتبر اللون الرمادي هو لون غير تقليدي للحمام  وعادةً ما ترى ألوانًا بيضاء أو كريمية  في الحمامات ولكن اللون الرمادي يضيف لمسة جمالية، وغير  تقليدية لحمامك. 

ونرصد وفقًا لموقع  “digsdigs ” مجموعة من الديكورات التي تصلح لحمام الرمادي العصري 2021.

حمام greige جميل مغطى ببلاط واسع النطاق ، ومنضدة مدمجة ملطخة بالضوء ، ومرآة مقوسة وترتيب أوراق جافة
 حمام رمادي

حمام رمادي جميل مغطى ببلاط واسع النطاق، ومنضدة مدمجة ملطخة بالضوء، ومرآة مقوسة وترتيب أوراق جافة.

حمام بالأبيض والأسود مع منضدة زخرفية باللون الأخضر ، وتركيبات سوداء ، ومصابيح معلقة ومرآة مقوسة ، ومساحات خضراء بوعاء وستارة مخططة
 حمام رمادي

حمام رمادي  المصابيح قلادة ومرآة مقوسة، خضرة بوعاء وستارة مخططة.

حمام أنيق بالأبيض والأسود مع بلاط شيفرون ، ومنضدة زينة خشبية باللون الرمادي ، وتركيبات سوداء وكرسي خشبي بالإضافة إلى سلة للتخزين.
 حمام رمادي

حمام أنيق بالأبيض والأسود مع بلاط شيفرون، ومنضدة زينة خشبية باللون الرمادي، وتركيبات سوداء وكرسي خشبي بالإضافة إلى سلة للتخزين.

حمام أبيض أنيق مكسو بالبلاط الرخامي ، مع منضدة الزينة باللون الأخضر ، وتركيبات من النحاس والذهب ومرآة كبيرة تأخذ جدارًا كاملاً
 حمام رمادي

حمام أبيض أنيق مكسو بالبلاط الرخامي، مع منضدة الزينة باللون الأخض، وتركيبات من النحاس والذهب ومرآة كبيرة تأخذ جدارًا كاملاً.

حمام معاصر وراقٍ مكسو ببلاط من الرخام الأبيض ، مع جدار رمادي وحوض مدمج بالإضافة إلى أضواء مدمجة.
 حمام رمادي

حمام معاصر ببلاط من الرخام الأبيض، مع جدار رمادي وحوض مدمج بالإضافة إلى أضواء مدمجة.

حمام معاصر بأرضية من البلاط الرمادي ، وحوض استحمام مكسو بالخرسانة الخضراء ، وجدار من البلاط المائي شيفرون
 حمام رمادي

حمام معاصر بأرضية من البلاط الرمادي، وحوض استحمام مكسو بالخرسانة الخضراء، وجدار من البلاط المائي شيفرون.

حمام معاصر بأرضية تيرازو وبلاط greige chevron ومنضدة تزيين مدمجة ملطخة بالضوء ومرايا مقوسة وأحواض حجرية
 حمام رمادي

حمام معاصر بأرضية تيرازو وبلاط رمادي  ومنضدة تزيين مدمجة ملطخة بالضوء ومرايا مقوسة وأحواض حجرية.

حمام معاصر ببلاط جريج جيو وأرضية ، ومنضدة تزيين مدمجة ، وحوض استحمام مدمج ، وخزانة مرآة ، وإضاءة أنبوبية
 حمام رمادي

حمام معاصر ببلاط جريج جيو وأرضية، ومنضدة تزيين مدمجة، وحوض استحمام مدمج، وخزانة مرآة، وإضاءة أنبوبية.

حمام greige معاصر مغطى ببلاط من الرخام الأبيض ، ومنضدة عائمة ، وأجهزة بيضاء وتركيبات لونية محايدة ، ومصابيح معلقة
 حمام رمادي

حمام رمادي  معاصر مغطى ببلاط من الرخام الأبيض، ومنضدة عائمة، وأجهزة بيضاء وتركيبات لونية محايدة، ومصابيح معلقة

حمام رمادي معاصر بأرضية بيضاء وحوض استحمام مربع ووحدة تخزين بيضاء وسلم ورف معلق ومزهرية بفروع
 حمام رمادي

حمام رمادي معاصر بأرضية بيضاء وحوض استحمام مربع ووحدة تخزين بيضاء وسلم ورف معلق ومزهرية بفروع.

حمام greige مكسو بالخرسانة ، مع منضدة زينة ذات طلاء خفيف ومرآة كبيرة ، ومساحة دش مع مقسم للمساحة السوداء وتركيبات سوداء
 حمام رمادي

حمام رمادي  مكسو بالخرسانة، مع منضدة زينة ذات طلاء خفيف ومرآة كبيرة .

حمام greige مع بلاط رخامي أبيض وحوض بيضاوي بجانب نافذة زجاجية بلورية وطاولة جانبية وعلبة حوض استحمام رائعة
 حمام رمادي

حمام رمادي مع بلاط رخامي أبيض وحوض بيضاوي بجانب نافذة زجاجية بلورية وطاولة جانبية وعلبة حوض استحمام رائعة.

حمام رمادي بسيط مع مساحة دش خرسانية ونافذة وبعض الأرفف للتخزين ومقعد مدمج للجلوس
 حمام رمادي

حمام هادئ ومغطى بالبلاط الرمادي، مع حوض بيضاوي، وتركيبات سوداء ونباتات محفوظ بوعاء بالإضافة إلى نافذة للاستمتاع بالضوء الطبيعي.

حمام حديث مكسو ببلاط greige كبير الحجم ، مع منضدة مغطاة بها أيضًا ، مغسلة بيضاء جذابة وخزانة مرآة فوقها
 حمام رمادي

حمام حديث مكسو ببلاط رمادي كبير الحجم، مع منضدة مغطاة بها أيضًا، مغسلة بيضاء جذابة وخزانة مرآة فوقها.

حمام greige حديث لمزرعة مع منضدة زينة متناسقة مع سطح من الحجر الأبيض وأجهزة بيضاء وتركيبات محايدة بالإضافة إلى مصابيح حائط
 حمام رمادي
اللون الرمادي لون غير تقليدي للحمام ألوان ا بيضاء أو كريمية اللون الرمادي يضيف لمسة لمسة من اللون جملية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ملاحظات حول حقوق الإنسان

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