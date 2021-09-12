للحمامات العصرية.. أفكار لديكور حمام رمادي مختلف (صور)

يعتبر اللون الرمادي هو لون غير تقليدي للحمام وعادةً ما ترى ألوانًا بيضاء أو كريمية في الحمامات ولكن اللون الرمادي يضيف لمسة جمالية، وغير تقليدية لحمامك.

ونرصد وفقًا لموقع “digsdigs ” مجموعة من الديكورات التي تصلح لحمام الرمادي العصري 2021.

حمام رمادي

حمام رمادي جميل مغطى ببلاط واسع النطاق، ومنضدة مدمجة ملطخة بالضوء، ومرآة مقوسة وترتيب أوراق جافة.

حمام رمادي

حمام رمادي المصابيح قلادة ومرآة مقوسة، خضرة بوعاء وستارة مخططة.

حمام رمادي

حمام أنيق بالأبيض والأسود مع بلاط شيفرون، ومنضدة زينة خشبية باللون الرمادي، وتركيبات سوداء وكرسي خشبي بالإضافة إلى سلة للتخزين.

حمام رمادي

حمام أبيض أنيق مكسو بالبلاط الرخامي، مع منضدة الزينة باللون الأخض، وتركيبات من النحاس والذهب ومرآة كبيرة تأخذ جدارًا كاملاً.

حمام رمادي

حمام معاصر ببلاط من الرخام الأبيض، مع جدار رمادي وحوض مدمج بالإضافة إلى أضواء مدمجة.

حمام رمادي

حمام معاصر بأرضية من البلاط الرمادي، وحوض استحمام مكسو بالخرسانة الخضراء، وجدار من البلاط المائي شيفرون.

حمام رمادي

حمام معاصر بأرضية تيرازو وبلاط رمادي ومنضدة تزيين مدمجة ملطخة بالضوء ومرايا مقوسة وأحواض حجرية.

حمام رمادي

حمام معاصر ببلاط جريج جيو وأرضية، ومنضدة تزيين مدمجة، وحوض استحمام مدمج، وخزانة مرآة، وإضاءة أنبوبية.

حمام رمادي

حمام رمادي معاصر مغطى ببلاط من الرخام الأبيض، ومنضدة عائمة، وأجهزة بيضاء وتركيبات لونية محايدة، ومصابيح معلقة

حمام رمادي

حمام رمادي معاصر بأرضية بيضاء وحوض استحمام مربع ووحدة تخزين بيضاء وسلم ورف معلق ومزهرية بفروع.

حمام رمادي

حمام رمادي مكسو بالخرسانة، مع منضدة زينة ذات طلاء خفيف ومرآة كبيرة .

حمام رمادي

حمام رمادي مع بلاط رخامي أبيض وحوض بيضاوي بجانب نافذة زجاجية بلورية وطاولة جانبية وعلبة حوض استحمام رائعة.

حمام رمادي

حمام هادئ ومغطى بالبلاط الرمادي، مع حوض بيضاوي، وتركيبات سوداء ونباتات محفوظ بوعاء بالإضافة إلى نافذة للاستمتاع بالضوء الطبيعي.

حمام رمادي

حمام حديث مكسو ببلاط رمادي كبير الحجم، مع منضدة مغطاة بها أيضًا، مغسلة بيضاء جذابة وخزانة مرآة فوقها.