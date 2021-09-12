الأحد 12 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 20 محضر أشغال طريق خلال حملة بوسط المنيا

حملة لرفع الإشغالات
حملة لرفع الإشغالات بحي وسط مدينة المنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة لرفع الإشغالات من شوارع حي وسط المدينة لضبط حركة الشارع وإزالة الإشغالات من الأرصفة الجانبية المخصصة لسير المواطنين قامت خلالها بتحرير 20 محضر أشغال طريق لعدد من أصحاب المحال التجارية المخالفين.

 

قال محمد عبدالعظيم رئيس حي وسط مدينة المنيا إن إدارة الإشغالات بالحي شنت حملة لرفع الإشغالات من كافة شوارع الحي أسفرت عن تحرير 20 محضر أشغال طريق لعدد من المحال التجارية و التي تعدت على حرم الطريق والأرصفة الجانبية ما تسبب فى تعطيل حركة الشارع والإختناق المروري.

 

أوضح عبدالعظيم أن الحملة شملت شوارع مصطفى فهمى وابن خصيب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مشيرا إلي أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا بضرورة تكثيف الحملات لرفع الإشغالات وتنظيم حركة الشارع وعدم السماح لأى شخص بالتعدي على حرم الطريق أو استغلال غير قانوني للأرصفة الجانبية بالشوارع.

حملة لرفع الإشغالات بحي وسط مدينة المنيا
حملة لرفع الإشغالات بحي وسط مدينة المنيا
حملة لرفع الإشغالات بحي وسط مدينة المنيا
حملة لرفع الإشغالات بحي وسط مدينة المنيا
حملة لرفع الإشغالات بحي وسط مدينة المنيا
حملة لرفع الإشغالات بحي وسط مدينة المنيا
حملة لرفع الإشغالات بحي وسط مدينة المنيا
حملة لرفع الإشغالات بحي وسط مدينة المنيا
حملة لرفع الإشغالات بحي وسط مدينة المنيا
حملة لرفع الإشغالات بحي وسط مدينة المنيا
حملة لرفع الإشغالات بحي وسط مدينة المنيا
حملة لرفع الإشغالات بحي وسط مدينة المنيا
حملة لرفع الإشغالات بحي وسط مدينة المنيا
حملة لرفع الإشغالات بحي وسط مدينة المنيا
حملة لرفع الإشغالات بحي وسط مدينة المنيا
حملة لرفع الإشغالات بحي وسط مدينة المنيا
حملة لرفع الإشغالات بحي وسط مدينة المنيا
حملة لرفع الإشغالات بحي وسط مدينة المنيا
المنيا تحرير 20 محضر إشغال طريق حي وسط المدينة محمد عبد العظيم اللواء ياسر عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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