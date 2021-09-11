السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثى طائرة مفخخة تجاه خميس مشيط بالسعودية

وزارة الخارجية البحرينية
وزارة الخارجية البحرينية

أدانت وزارة الخارجية البحرينية إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية في عمل إرهابي جبان يستهدف المنشآت والأعيان المدنية في المملكة.

وأكدت الخارجية البحرينية، في بيان، اليوم السبت، وقوف المنامة مع المملكة ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير من أجل حماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأشادت بيقظة وجاهزية قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة إدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تتنافى مع جميع القوانين الدولية، وتهدد أمن واستقرار المنطقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية.

وفي سياق آخر، كان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين لتكرار محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين الأبرياء في المملكة بالطائرات المسيرة المفخخة.

وشدد العثيمين- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، مجددًا وقوف المنظمة ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

وأشاد بكفاءة وقدرات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير إحدى تلك الطائرات قبل الوصول إلى هدفها في مدينة خميس مشيط.

وزارة الخارجية البحرينية طائرة مسيرة مدينة خميس مشيط السعودية البحرين

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