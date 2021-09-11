السبت 11 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان: ميقاتي يجتمع بوزراء حكومته لمناقشة ملف البطاقة التموينية

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

استهل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، نشاطه بعد تشكيل الحكومة أمس بعقد اجتماعات متتالية اليوم مع الوزراء في إطار مناقشة تصورهم لعمل وزاراتهم والملفات الأساسية المطلوبة، والتحضير للبيان الوزاري الذي ستنال الحكومة الثقة على أساسه.

وعقد ميقاتي اجتماعا ضم الوزراء الجدد والسابقين المعنيين بموضوع البطاقة التموينية، التي تم الإعلان عن بدء تسجيل الراغبين في الاستفادة منها وفق الشروط المحددة. 

وحرص رئيس الحكومة على الاطلاع تفصيليا على المراحل التي قطعها هذا الموضوع، وما إذا كان الإعلان عن البطاقة، قد اقترن فعليا بمصادر تمويل محددة ومواعيد محددة للدفع، أم أن البحث سيستمر في هذا الموضوع لإيجاد لتمويل المناسب والحلول النهائية لكل المسائل المتعلقة بهذا الملف، واتفق المجتمعون على أن يستكمل الوزراء الجدد والسابقون البحث في الأيام القليلة المقبلة لإعداد التقرير النهائي في هذا الموضوع.

يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، شدد على أهمية التضامن معا لتجاوز المحنة التي يمر بها البلاد.

وقال ميقاتي في كلمته الأولى أمس "الوضع صعب جدا لكنه ليس مستحيلا إذا تضامننا جميعا كلبنانيين، يجب أن نضع يدينا بيد بعض".

وخنقت العبرة ميقاتي الذي أدمعت عيناه، واصفا حال الشعب اللبناني اليوم، وما يواجهه من صعوبات في أمور الحياة الأساسية.

وأضاف ميقاتي متأثرا "الأمهات قللوا جرعات الحليب لأطفالهم لأن الحليب غير متوفر في لبنان، والأم اللبنانية تودع ابنها المهاجر بدمعة، وليس لديها ما يكفي لشراء حبة بنادول".

وأكد ميقاتي أن الحكومة اللبنانية "ستعمل بمبدأ وطني، متقيدين بالدستور اللبناني، آملين أن نعود لنوقف الانهيار الحالي".

مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي البطاقة التموينية الحكومة اللبنانية ميشال عون

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وائل لطفي

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