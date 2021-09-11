سامح النقاش: «المتحدة» وفرّت كل الاحتياجات لخروج «كدبة كبيرة» بأفضل صورة

قال سامح النقاش مخرج حكاية «كدبة كبيرة» إنه سعيد بالعمل مع طاقم ممثلين في هذه الحكاية، بسبب روح المودة والمحبة التي تسود.

وأضاف سامح النقاش في تصريحات لـ«الدستور»: «الحكاية الجديدة فعلا هي حقيقية وتقريبا بتحصل يوميا في أغلب البيوت المصرية ودي أحسن حاجة في الملسلسل ودا اللي شدني ليه جدا، وكان عندي إيمان أن القصة هتطلع بشكل قوي يعجب الجميع».

وأضاف المخرج سامح النقاش في حديثه: «كنت متوقع نطلع تريند بسبب القصة إنها حقيقية وبتلمس البيوت المصرية وكل الشباب في مختلف الأعمار»، لافتًا إلى أن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفرت كل الاحتياجات من أماكن تصوير وميزانية للخروج بالمسلسل على أفضل صورة له، وتحقيق الهدف منه وإيصال الرسالة للحجميع بطريقة سهلة وبسيطة.

حكاية كدبة كبيرة

وتناقش حكاية «كدبة كبيرة» من مسلسل ورا كل باب، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هي العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم، والموسم الأول من مسلسل «ورا كل باب» من إنتاج شركة سينرجي، وفكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

مسلسل حكاية «كدبة كبيرة» من مسلسل «ورا كل باب» سيعاد من السبت للأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة «الحياة» والإعادة الساعة 01:00 بعد منتصف الليل، وكذلك الساعة 12:00 ظهرا.