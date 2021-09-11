غرق شاب فى شواطئ مدينة فايد بالإسماعيلية

لقى شاب مصرعه غرقًا أثناء استحمامه في شاطئ الفيروز بمدينة فايد في الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد مصرع شاب يدعى مدحت سيد سعد الدين عبدالعال، 28 عامًا، مقيم بالسعيدية مركز ومدينة فايد.

تم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة مستشفى فايد بمشرحة مستشفى فايد، وأفاد تقرير مفتش الصحة بحدوث الوفاة نتيجة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.