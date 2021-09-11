خنفساء الصعيد.. تعرف على 8 أمراض تصيب الحبوب خلال التخزين

كشف تقرير صادر لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة عن 8 أمراض تصيب الحبوب المخزن والأعراض والوقاية وتشمل سوسة القمح والأرز المخزن.

وتتغذى الحشرات واليرقات خاصة في فصل الصيف على الحبوب المخزنة حيث تتغذي اليرقة على حبة واحدة ثم تنتقل إلى أخرى وذلك لحبوب كالقمح والشعير وفي حالة حبوب الذرة تتغذى أكثر من يرقة على الحبة الكبيرة، كما أن أغشية الكيزان لا تحمى الذرة من الحشرة وتعتبر من أخطر الحشرات على الأرز؛ لأنها حشرة سريعة الطيران تنتقل من المخزن إلى الحقل لتصيب المحصول.

2- فراشة الحبوب

تنتشر في جميع المناطق، خاصة محافظات الوجه البحري حيث إنها تصيب الحبوب قبل الحصاد، وأهم تلك الحبوب الشعير والذرة والأرز والقمح.

3- ثاقبة الحبوب الصغرى

تصيب الحبوب الجافة وتتميز بجسمها الأسطواني وتتمكن من ثقب الأخشاب.

4- خنفساء سورينام

تتغذى الحشرة الكاملة ويرقاتها على الفواكهه المجففة وتخترق أصغر الفتحات والعبوات .

5- خنفساء الصعيد

تتغذى خنفساء الصعيد على جميع أنواع الحبوب وتنتشر بكثرة في أسوان وقنا.

6- حشرات البقوليات المخزونة

تضع بيوضها على القرون الخضراء وتثقب الحشرة قشرة القرن لتصل إلى الحبة وتتكرر دورة حياتها في الحقول وتصيب العدس والفول والبسلّة.

7- خنفساء الكادل

تتغذي على الأعشاب تتميز بطولها جسمها، ما يجعلها تصيب جنين الحبة.

8- خنفساء الدقيق المتشابهة

تصيب تلك الحشرة النخالة والخبز والدقيق، حيث إنها تصيب الحبوب المجروشة وليست الحبوب الكاملة.

◘ الأعراض:

1- ظهور حشرات وخنافس بالمخزن.

2- ثقب الحبوب المخزنة.

3- وجود مادة دقيقية على الحبوب.

4- ارتفاع درجة حرارة الحبوب عند لمسها.

الوقاية

1- غربلة الحبوب: يغربل الحبوب لتنظيفها من المواد الغريبة والدقيق.

2- تجفيف الحبوب: ترفع درجة حرارة الحبوب للتنخلص من الرطوبة لتصل إلى 53 درجة مئوية لمدة من 2 – 3 ساعات حيث إنها تقضي على جميع الآفات، لكن بعض النباتات تفقد قدرتها على الإنبات مرة أخرى.

3- كمر الفول: يجب أن تكون التربة جافة جدًا قبل البدء في كمرة للتخلص من الحشرات مع الحفاظ على خواصه الطبيعية.

4- تطهير الحبوب المخزنة كميائيًا بمبيد مثل ملاسون حيث يستخدم بمعدل 120 جرام / للأردب، وأقراص كويكفوس للتبخير بمعدل 3 أقراص / متر3 ويجب مراعاة جفاف الحبوب ونظافتها قبل الاستخدام، وفي حالة الإصابة يجب تبخير الحبوب قبل استعمال المبيد.