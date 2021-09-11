السجن المؤبد لـ «أب» اغتصب ابنته 3 مرات بـ منشية ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المؤبد لعامل لاتهامه باغتصاب ابنته البالغة من العمر 15 عامًا، في نطاق منطقة منشية ناصر.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مأمور قسم منشية ناصر بلاغًا من "م.ف" والدة الطفلة المغتصبة "نوال.أ" البالغة من العمر 15 عامًا، يفيد باغتصاب ابنتها على والدها بعد أن جردها من ملابسها حال وجوده معها في المنزل بمفردهما، وتعرض أماكن عفتها.

وعلى الفور قاد ضباط مباحث القسم التحريات اللازمة عن الواقعة، وتأكدت صحتها، وتم القبض على "المتهم" ويدعى "أحمد.ف.ع" 35 عامًا، عامل، مقيم منشية ناصر القاهرة، وبسؤاله أقر بالواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة، وبمواجهة الضحية بالمتهم أكدت أنه واقعها بعد تلك المرة 3 مرات أخرى وهددها بعدم الإفصاح بالأمر.

وبناءً على ذلك قررت النيابة العامة عرض البنت على الطب الشرعي الذي كشف حدوث حمل، وبعد انتهاء التحقيقات، أحالت النيابة الواقعة لمحكمة الجنايات التي قضت بالمؤبد على المتهم.