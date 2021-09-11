السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ البحيرة: استرداد 164 فدانًا من غير الجادين بوادي النطرون

استرداد أملاك الدولة
استرداد أملاك الدولة

 أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملًا. 

 هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة المحاسب السيد حمزه واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين، حيث نجحت اللجنة فى استرداد قطعة أرض زراعية بنطاق قرية الحمراء بمساحة إجمالية ١٦٤ فدان من غير الجادين وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتات "أرض مستردة أملاك دولة " عليها .

وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها. 

كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف واستمرار حملات رفع تراكمات القمامة وتكثيف أعمال النظافة  بجميع مراكز ومدن المحافظة حفاظا علي صحة المواطنين والمظهر الجمالى والحضارى للمدن.

حيث أسفرت الحملات اليومية لرفع تراكمات القمامة عن رفع 2200 طن بنطاق 8 مراكز تمثلت في رفع " 870 طن  بدمنهور - 155 بالمحمودية - 90 طن برشيد  - 120 طن بكوم حمادة  - 720 طن بكفر الدوار - 70 ادكو -  95 وادى النطرون  - 80 الدلنجات".

كما أكد اللواء هشام آمنة أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن البسيط وتسهيل سبل المعيشة له.

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