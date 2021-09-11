«ظاهرة الطلاق» في ندوة دينية بمديرية الشباب بالشرقية

قال د. محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المديرية قامت بتنظيم ندوة دينية بعنوان" ظاهرة الطلاق.. الأسباب والعلاج" تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي للوزارة على فيسبوك وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

أضاف وكيل وزارة الرياضة قيام الدكتور ناصر عبد الأعلي، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، عضو لجنة الفتوى بالمحافظة بتقديم الندوة الدينية والذي تحدث فيها عن بناء الأسرة في الإسلام ومفهوم الطلاق وحكمه والحكمة من تشريع الطلاق والحواجز والحلول والبدائل قبل اللجوء إليه وأسباب وقوعه والآثار المترتبة على وقوع الطلاق والطرق العلاجية والوقائية للحد منه.

وأشاد د. ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

كان وكيل وزارة الرياضة، قد قال إن المديرية نظمت اليوم لقاءً ثقافيًا دينيًا تحت عنوان “المشاركة الفعالة في بناء المجتمع ضرورة إنسانية”، وتم بثه مباشرة عبر صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية على “فيسبوك”.

وعقد اللقاء الثقافي الديني تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الشيخ عبد العزيز يوسف عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة قدم الندوة، وتحدث فيها عن ضرورة التكاتف من أجل بناء المجتمعات ويبين أن المشاركة الفعالة في بناء المجتمع واجب ديني ويوضح أهمية مشاركة المرأة والشباب في بناء المجتمعات.