مديريات التموين تحتفظ بمسمى «التجارة الداخلية» لحين الإخطار بالتعديل

كشف مصدر بوزارة التموين أن نقل القيادات ورؤساء القطاعات إلى مديري عام الإدارات العامة ورؤساء الإدارات المركزية في كل من القطاعات الأربعة التي تم إلغائها للعمل ندبًا وليس تعيينًا؛ لتيسير وتنفيذ الهيكل التنظيمي الجديد بدءًا من المسمّى الوظيفي والمستوى الوظيفي والمجموعة النوعية التي قام باعتمادها وزير التموين، حتى يتم فيما بعد بعمل إعلان لشغل هذه الوظائف القيادية ومدير العموم ومديرى الإدارات وتشكيل لجنه القيادات للاختيار.

أشار المصدر، لـ"الدستور"، إلى أن الأسباب الحقيقية وراء عدم الإعلان عن شغل هذه الوظائف فى صحيفتين قوميتين واسعتي الانتشار طبقًا للقانون العمل حاليًا، كان سيستغرق 5 شهور وكنا أمام خيارين أما الإعلان عن الوظائف القيادية والمدير العموم مدير الإدارات لشغل هذه الوظائف ومع استحداث الإدارات الجديدة في الهيكل التنظيمي للوزارة بعد هيكلتها؛ استعدادًا للنقل للعاصمة الإدارية وتأجيل تنفيذ المقترح والهيكل الجديد وكان يستغرق وقتًا طويلاً والخيار الثاني ندب القيادات والموظفين ومدير العموم، لحين الإعلان عن اختيار الوظائف لتنفيذ المخطط وتيسير العمل وانتظام العمل في الوزارة والعمل طبقًا لتنفيذ هيكل الوزارة، منها الهيكل الوظيفي للوظائف التخصصية والوظائف القيادية والإشرافية من المستوى الوظيفي الممتاز حتى المستوى الوظيفي الأول بجدول وظائف التموين.

أشار المصدر إلى أنه فيما يخص البقاء على مسمّى الوظيفي التجارة الداخلية لموظفيها في مديريات التموين المنتشرة على مستوى الـ27 مديرية من حيث الإدارات المحلية بالمحافظات، لحسن إرسال خطاب للمحافظات بتغيير المسمّى الوظيفي من التجارة الداخلية إلى مسمّى وظيفي جديد طبقا لإعادة هيكلة وزارة التموين وبعدها يتم الإلغاء بعد موافقة المحافظ في كل محافظة.