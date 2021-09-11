السبت 11 سبتمبر 2021
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اقتصاد

«رجال الأعمال»: شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تحتاج لاستراتيجية للنهوض بها

الدكتور مالك محمد
الدكتور مالك محمد علي دنقلا

قال الدكتور مالك دنقلا عضو جمعية رجال الأعمال إن شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تحتاج لوضع استراتيجية لنهوض بها، حيث أنها تمثل أكثر من 90% من الأعمال الاقتصادية المسجلة في العالم، وتوفر نحو 50% من الوظائف، وتساهم بأكثر من 40% من الناتج الداخلي في البلدان النامية. 

وأوضح دنقلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر أحد أهم العناصر في عملية التنمية والتطوير الاقتصادي في معظم الدول، نظراً لدورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج القومي، والإسهام في زيادة الدخل القومي، وسد احتياجات السوق المحلي، وتوفير فرص العمل، والتخفيف من وطأة الفقر، كما تسهم بشكل فعال في دعم مناخ المنافسة الذي يعد أساس التقدم.

وأكد أنه تتضح كذلك أهميتها الاجتماعية من خلال دعم تنمية القدرات الذاتية للحرفيين، ومحاربة السلوك الاجتماعي السلبي، وزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، كما تعمل على فكر الاعتماد على الذات، وتغيير فكر الخريجين من العمل في الوظائف المكتبية الحكومية إلى فكر العمل الاستثماري الحر.

وأشار عضو جمعية رجال الأعمال إلى أن شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تعد أقل قدرة على الحصول على قروض مصرفية من الشركات الكبيرة؛ حيث تعتمد لبدء مشاريعها على الأموال الداخلية، أو الأموال النقدية من الأصدقاء والعائلة، مشيرا إلى أنه وفقا لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) فإن 40% من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية لديها احتياجات تمويلية غير مستوفاة تبلغ بنحو 5.2  تريليون دولار كل عام.

عضو التشييد البناء شركات المقاولات الصغير تحتاج لوضع استراتيجية لنهوض بها علا العلاف

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