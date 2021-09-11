مازالت كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021 تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل الراغبة في الحصول على الدعم النقدي التي تقدمه الدولة لأكثر الفئات احتياجا لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التقديم للمنحة الرئاسية عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021

يستطيع المتقدمين للحصول على الدعم النقدي الشهري الاستعلام الالكتروني عن موقف طلبهم المتقدم من خلال هذا الرابط ( من هنا) للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع ضمن برنامج تكافل وكرامة الذي دعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان حياة كريمة للمواطنين خاصة مع حالة الركود الاقتصادي الذي يعم أنحاء البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي أضطر جميع أصحاب المنشآت الترفيهية إلى تسريح العمالة الموسمية مع صدور قرارات الغلق الكلي والجزئي ضمن الإجراءات الاحترازية التي دعت إليها الدولة خوفا من خطر العدوى

خطوات الاستعلام الالكتروني عن منح برنامج تكافل وكرامة

يمكن عن طريق بعض الخطوات الالكترونية البسيطة عبر الشبكة العنكبوتية الاستعلام عن موقف طلب الحصول على المنحة المالية التي تفرضها الحكومة للفئات الأكثر احتياجا وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار منحة برنامج التكافل الاجتماعي

كتابة بيانات الطالب الراغب في الحصول على المنحة كاملة

كتابة بيانات مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له الشخص الراغب في المنحة

كتابة الرقم القومي المتقدم للمنحة

الضغط على زر الاستعلام

ظهور موقف المتقدم للحصول على المنحة من الحصول أو عدمه

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تفاصيل الحصول على منحة التكافل والكرامة

أرقام الاستفسار عن التكافل والكرامة



يمكن الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021 عن طريق الأرقام الساخنة التي خصصتها وزارة التضامن الاجتماعي لخدمة لكافة المتقدمين وذلك عبر الرقم الأراضي 0225872277 وذلك لمعرفة كافة تفاصيل التقديم والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي لتخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا المستحقة للدعم من الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة والأسر التي عائلها لا ينتمي بمظلة التأمينات الاجتماعية