السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفريغ 1050 سيارة وشحن 6150 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

السفينه
السفينه

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  AH SHIN  التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 194 متر والغاطس 7.9 متر  وذلك لتفريغ 1050 سيارة بالميناء. 

كما استقبل الميناء السفينة DIEGO التى ترفع علم إيطاليا ويبلغ طولها 99 متر والغاطس 6 متر وذلك لشحن 6150 طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. 

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة. 

كما استقبل الميناء سفينتين بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.  

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات  الشحن والتفريغ  على الأرصفة.

وفي شأن آخر أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر من ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  BLack SEAS والتى ترفع علم مالدوفا ويبلغ طولها 100 متر والغاطس 7 متر  وذلك لتفريغ 4670 طن رخام بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة  بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة.

تفريغ اقتصاد غرب بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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