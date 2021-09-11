السبت 11 سبتمبر 2021
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فن

محمد دياب يعلن حصول فيلم «أميرة» على جائزتين من مهرجان فينيسيا السينمائي

جريدة الدستور

كشف المخرج محمد دياب عن مفاجأة كبيرة لعشاق السينما العربية، حيث أعلنت عن فوز فيلم أميرة أحدث أعماله السينمائية بجائزتين  بمهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ78 وهما “جائزة لانترا ماجيكا وجائزة إنترفيلم”.

ونشر المخرج محمد دياب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أسباب فوز فيلمه بجائزتين من مهرجان فينيسيا وفقا لآراء لجنة التحكيم، وكتب: “لجنه تحكيم (C.G.S) تمنح جائزه (لانترا ماجيكا) لفيلم أميرة لأن الفيلم يبعث علي التوتر للغاية ومصنوع بطريقة جيدة بداية من النص القوي، والمونتاج الفعال بوتيرة سريعة، دون أن ننسى فريق التمثيل الممتاز من اللقطة الأولى إلى الأخيرة ولخلق قصه معقده وموترة عن معني العائلة والأبوة والأمومة في سياق ممثل فيه بقوه كراهية الأجانب والانقسامات العميقة”.

وأضاف أن من أسباب الفوز ايضا أن من وجهه نظر اللغة السينمائية، فإن استخدام التصوير لعناصر رمزية، خلق اتصال بين الأجيال بطريقه مثيره للإهتمام المخرج خلق قصة تصل للأعماق حيث يكون الضحايا، مرة أخرى، الأصغر سناً، الذين يكبرون وينضجون في الكراهية كما لو كانت هذه سمة وراثية ، دون أن ينكر إمكانية الاختيار المختلف.

في عرضه العالمي الأول وبحضور بطلتيه صبا مبارك وتارا عبود، لاقى فيلم أميرة للمخرج محمد دياب استقبالاً حافلاً وتصفيقاً حاداً من الحضور بـ مهرجان فينيسيا السينمائي بإيطاليا، أمس، حيث يشارك الفيلم في مسابقة آفاق بالمهرجان، الذي يقام في الفترة من 1 وحتى 11 سبتمبر.

أميرة مراهقة فلسطينية ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منىّ والدها نوار السجين في المعتقلات الإسرائيلية، تجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

يشارك صبا مبارك وتارا عبود بطولة فيلم أميرة عدد كبير من النجوم العرب، من بينهم علي سليمان وقيس ناشف، ووليد زعيتر، وهو إنتاج مصري أردني فلسطيني مشترك، من تأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب.

مهرجان فينيسيا السينمائي هو أحد أعرق المهرجانات الدولية، يُقام سنوياً في مدينة فينيسيا بإيطاليا، وإحدى المحطات الرئيسية لأهم أفلام العام، ويترأس لجنة تحكيم الدورة الحالية المخرج الكوري بونج جون هو، الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم Parasite.

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