السبت 11 سبتمبر 2021
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مصر

التفتيش على 429 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل بالبحر الأحمر

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

قال سعيد عبد الراضي، مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، إن المديرية قامت خلال شهر أغسطس الماضي، بحفظ 6 تراخيص عمل لأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ14 أجنبياً آخرين يعملون في نطاق المحافظة.

وأشار عبد الراضي، إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 429 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 18 محضراً، وعمل ندوتين توعية للعاملين.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 136 منشأة، وأسفر عن تحرير 33 محضراً سلامة وصحة مهنية، وعمل 6 ندوات توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 57 منشأة يعمل بها 10872 عاملاً، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأضاف، أن المديرية تلقت 109 شكاوى علاقات عمل، تم تسوية 62 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 43 شكوى، وتبقى 4 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعقد دورة تدريبية لـ10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني بالمحافظة. 

وكانت المديرية قامت خلال شهر يوليو الماضي، بحفظ ترخيص عمل لأجنبي، وتجديد ترخيص عمل لـ4 أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة، كما تم الانتهاء من الدورة التدريبية السابعة على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة لـ20 متدربة.

وقامت المديرية بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 429 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 46 محضراً، وعمل ندوتين توعية للعاملين.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 74 منشأة ، وأسفر عن تحرير 8 محاضر سلامة وصحة مهنية ، وعمل 3 ندوات توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 56 منشأة يعمل بها 7093 عاملاً، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وتلقت المديرية 108 شكاوى علاقات عمل، وتم تسوية 38 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 21  شكوى، وتبقى 49 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

تراخيص عمل لأجانب مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر زيارات تفتيشية مفتشي العمل قانون العمل السلامة والصحة المهنية شكوى علاقات عمل التدريب المهني التفصيل والحياكة

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