السبت 11 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلب التحريات حول ضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص غرب الإسكندرية

علاج الإدمان
علاج الإدمان

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول ضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص، وحجز المسؤولين والعاملين بها على ذمة التحقيقات بتهمة احتجاز المدمنين وعلاجهم بأساليب بدائية دون إشراف طبى بواسطة أشخاص غير مصرح لهم بممارسة المهنة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات تفتيشية على مراكز لعلاج الإدمان بدائرتي قسمي شرطة العامرية أول والدخيلة لضبط المخالفات بداخلها.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان تقوم باحتجاز المدمنين وعلاجهم بأساليب بدائية دون إشراف طبى بواسطة أشخاص غير مصرح لهم بممارسة المهنة.

تم اصطحاب عدد من العاملين بتلك المراكز غير المرخصة إلى أقسام الشرطة وتحرير محاضر ضدهم لقيامهم بممارسة مهنة الطب بدون ترخيص وإدارة منشأة طبية غير مرخصة وتعريض صحة المرضى للخطر، تم اصدار قرارات بالغلق الإدارى لتلك المنشأت، وعمل محضر واخطرت النيابة العامة التحقيقات.

بدون ترخيص التجارة حجز بالاسكندرية علاج الإدمان حملات تفتيشية مراكز غير مرخصة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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