الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 لطلاب الثانوية العامة

الجامعات الخاصة
الجامعات الخاصة

نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة ٢٠٢١ من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير آخر موعد تسجيل رغبات الطلاب في الجامعات الأهلية والخاصة خطوات تسجيل الرغبات إلكترونيا ورابط التسجيل الذي خصصته وزارة التربية والتعليم للطلاب.


رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة ٢٠٢١

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن من خلاله التقديم في المرحلة الأولى من التنسيق للالتحاق بالجامعات الخاصة في العام الدراسي الجديد (2021_2022) للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية و المستوفين لكافة شروط الالتحاق وذلك عقب إعلان نتيجة المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق وتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد الحكومية المرشحين لها وفقا لمجموعهم و محل إقامتهم المدون في بطاقة الرقم القومي.

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خطوات تسجيل رغبات الطلاب في تنسيق الجامعات الخاصة

يمكن من خلال بعض الخطوات الالكترونية البسيطة تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في الجامعات الخاصة والأهلية بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع الجامعات الخاصة من خلال هذا الرابط ( من هنا)
  • اختيار تنسيق المرحلة الأولى
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في الالتحاق بالجامعات الخاصة كاملة في الخانات المخصصة لذلك ( الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة، ...)
  • كتابة تشعيب الطالب ( علمي، أدبي)
  • كتابة المجموع الذي حصل عليها الطالب في الثانوية العامة أرقام ونسبة مئوية
  • تسجيل 25 رغبة للطالب في استمارة التنسيق
  • الضغط على زر الحفظ

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آخر موعد لتسجيل رغبات طلبات الجامعات الخاصة

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة ٢٠٢١ وآخر موعد لتسجيل الراغبات من أكثر التساؤلات التي تشغل بال الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم حاليا حيث تنتهي فترة تسجيل رغبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021 حيث تعكف لجنة مشكلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فحص كافة الأوراق المتقدمة والتي تساعد في توزيع الطلاب على الكليات بالجامعات الخاصة وفقا للقواعد والضوابط المتبعة.

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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