السبت 11 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدينة أمريكية تصوت على مقاطعة إسرائيل واعتبارها «دولة فصل عنصرى»

مدينة أمريكية
مدينة أمريكية

يصوت مجلس مدينة بيرلنجتون الأمريكية يوم الإثنين المقبل على مشروع لتبني برنامج لمقاطعة إسرائيل و سحب الاستثمارات منها و فرض العقوبات عليها.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، جاء في نص مشروع القرار أن "مجلس مدينة بيرلنغتون يعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ويدين التشريعات المناهضة لحركة مقاطعة إسرائيل، ويعلن تأييده للحركة".

 

ويدعو مشروع القرار إلى "ممارسة الضغوط على إسرائيل لتلبي ثلاثة مطالب، هي إنهاء الاحتلال العسكري والاستعمار لكافة الأراضي العربية و تفكيك الجدار العازل، والاعتراف بحقوق المساواة الكاملة الأساسية للمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل، واحترام وحماية وتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم على النحو المنصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194".

 

ويحث القرار مجلس مدينة بيرلنجتون والمجلس التشريعي لولاية فيرمونت وحاكم الولاية فيل سكوت على مطالبة "الرئيس جو بايدن بقطع جميع المساعدات العسكرية عن إسرائيل".
 

ويشير القرار الى أن "الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية و القدس الشرقية و قطاع غزة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967 فيما ترزح غزة تحت حصار عسكري و اقتصادي منذ عام 2007".

 

ويبين مشروع القرار أيضًا أن "إسرائيل انشأت أكثر من 280 مستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بما يخالف القانون الدولي لحرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير والمساواة والملكية ومن مستوى معيشي لائق وحقوق المياه والكرامة الشخصية والأمن وحرية التنقل".

 

ويعتبر مشروع القرار أن "إسرائيل تمارس جريمة الفصل العنصري في الوقت الذي تستغل فيه 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تقدمها الحكومة الأمريكية سنويا للاستمرار في جرائمها".

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وائل لطفي

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