السبت 11 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لأول مرة.. استئصال الغدة التيموسية بالمنظار بالتأمين الصحى الشامل فى بورسعيد

الدكتور مصطفى شعبان
الدكتور مصطفى شعبان

أعلن الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، نجاح استئصال للغدة التيموسية بالمنظار الجراحي، وذلك لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وقال مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، إن المريضة تبلغ من العمر 21 عامًا، وكانت تعاني من مرض مناعي مسبب لوهن العضلات المعروف بمتلازمة "Myasthenia Gravis"؛ بسبب تضخم الغدة الثيموسية.

وأضاف أنه تم إجراء الجراحة بالمنظار الجراحي من خلال ثقبين لا يتعدى الثقب الواحد 1 سنتيميتر، بدلًا من شق عظمة القص وفتح الصدر كله، للحفاظ على صحة الحالة وخروجها سالمة في أقل وقت ممكن.

وأشار«شعبان»، إلى أن نجاح العملية يعد تميز جديد لقسم جراحة القلب والصدر  داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وأن الإجراء الطبي تم تحت إشراف الدكتور أمير البسطويسي، رئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى السلام.

وأكد على حرص هيئة الرعاية على التطوير الدائم لخدمات التأمين الصحي الشامل، وتقديم خدمات تليق بالمواطن، في ظل حرص الدولة على توفير مظلة تأمينية متميزة للمواطنين.

استئصال الغدة منظار بورسعيد التأمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

الأكثر قراءة

4 عقوبات تواجه طبيبا أجبر ممرضا على السجود لكلبه.. تعرف عليها

مصر تعرب عن تعازيها للسودان فى ضحايا تحطُم مروحية للجيش

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

قصة «الطبيب والكلب والممرض».. أقوال هذا الشخص تحسم الواقعة

الصحة: 433 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

البيئة: لا صحة لهجوم قرش على أحد الغواصين فى الساحل الشمالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

محمد عبدالعزيز

الشيخ التهامى.. بعض من زمن الفن الجميل

د.كريمة الحفناوى

ورشة السيكودراما بمركز ساحل سليم بأسيوط

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

صور

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تحمل حكومة الاحتلال مسئولية حياة الأسيرين المقبوض عليهما

الجيش الإسرائيلى: القبة الحديدية تصدت لإطلاق صاروخ من غزة

إطلاق صاروخ من قطاع غزة على أشكول الإسرائيلية