لأول مرة.. استئصال الغدة التيموسية بالمنظار بالتأمين الصحى الشامل فى بورسعيد

أعلن الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، نجاح استئصال للغدة التيموسية بالمنظار الجراحي، وذلك لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وقال مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، إن المريضة تبلغ من العمر 21 عامًا، وكانت تعاني من مرض مناعي مسبب لوهن العضلات المعروف بمتلازمة "Myasthenia Gravis"؛ بسبب تضخم الغدة الثيموسية.

وأضاف أنه تم إجراء الجراحة بالمنظار الجراحي من خلال ثقبين لا يتعدى الثقب الواحد 1 سنتيميتر، بدلًا من شق عظمة القص وفتح الصدر كله، للحفاظ على صحة الحالة وخروجها سالمة في أقل وقت ممكن.

وأشار«شعبان»، إلى أن نجاح العملية يعد تميز جديد لقسم جراحة القلب والصدر داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، وأن الإجراء الطبي تم تحت إشراف الدكتور أمير البسطويسي، رئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى السلام.

وأكد على حرص هيئة الرعاية على التطوير الدائم لخدمات التأمين الصحي الشامل، وتقديم خدمات تليق بالمواطن، في ظل حرص الدولة على توفير مظلة تأمينية متميزة للمواطنين.