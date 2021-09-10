«الداخلية» تحبط ترويج مليونى قرص منشطات و500 ألف كمامة «مضروبة»

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عدة حملات مكثفة، على بعض مراكز التجميل والعيادات غير المرخصة، لمكافحة جرائم الأدوية المستوردة جمركيًا «مجهولة المصدر» الشائعة الاستخدام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود تحت إشراف اللواء عصام العزب مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة، تنسيقًا مع الجهات المعنية، عن ضبط 4 مراكز، بإجمالى مضبوطات مليون و142 ألف قرص أدوية ومنشطات، و16 ألفًا و288 قطعة أدوية تخسيس وكمامات، 140400 كيلو جرام مسحوق تخسيس، جميعها مهربة جمركيًا مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها.

ونجحت الحملات بإشراف اللواء محمد رجائي نائب مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عن ضبط 576 ألف قطعة «كمامة، شريط، فلتر، دعامة»، منتج نهائى ومستلزمات إنتاج غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات «مجهولة المصدر»، ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الحملات من ضبط 750 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج «القلب - الصدر - المعدة»، بدون مستندات مجهولة المصدر، 400 قرص «أدوية - منشطات»، مهربة جمركيًا، وغير مسجلة بالجهات المعنية وبدون مستندات مجهولة المصدر، 250 قرص أدوية خاصة بالمستشفيات الحكومية، وغير مصرح بتداولها وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك صيدلية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.