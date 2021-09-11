السبت 11 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية: نجحنا فى التغلب على مشكلة حرق قش الأرز

حرق قش الأرز
حرق قش الأرز

تابع طارق رحمي محافظ الغربية، خطة مديرية الزراعة لتدوير المخلفات الزراعية، وعلي رأسها تدوير قش الأرز لموسم الحصاد الجاري ٢٠٢١، حيث يمثل التعامل غير الاقتصادي أو التخلص العشوائي للمخلفات الزراعية بأنواعها المختلفة، أحد الجوانب الهامة في المشكلة البيئية، وإهدار للموارد الاقتصادية وخاصة الحرق المكشوف لقش الأرز.

وأشار محافظ الغربية، اليوم الجمعة، إلى أن حرق قش الأرز أحد أهم التحديات البيئية التي نجحت محافظة الغربية في التغلب عليها، إذ تعد واحدة من المحافظات الرائدة في استخدام قش الأرز وتدويره بطرق اقتصادية، بفضل التعاون المستمر مع كافة أجهزة المحافظة وخاصة الإرشاد الزراعي لتغيير سلوكيات المزارعين مما يعود على الجميع بالخير والصحة والمنفعة.

وأشار المحافظ، إلى أن مركز قطور يعد من المراكز الرائدة في استخدام القش لتغذية الماشية وفرش الحظائر، وتقريبًا لم يسجل المركز أي حريق لقش الأرز، مشيدًا بجهود مديريتي الزراعة والبيئة في عقد ٣٦٩ ندوة إرشادية بالقرى لتوعية المزارعين  بأهمية تدوير المخلفات الزراعية وعلى رأسها تدوير قش الأرز.

من جانبه، أوضح  الدكتور خالد أبو شادي، مدير مديرية الزراعة، أن مساحات الأراضي المزروعة بالأرز لهذا العام بلغت ٨٨٩٦٢ فدانًا، ومن المتوقع أن تبلغ  كمية القش ١٧٧٩٢٤ طنًا تقريبًا، لافتا إلى دعم المحافظة لعملية تدوير قش الأرز من خلال توفير ٢٧٢ مكبسًا دائريًا قادرًا على كبس ١١١٦٩٠ طنًا، بكفاءة ٧٥٪؜ ، ووفقًا للخطة المقدمة فمن المتوقع تدوير ١٥٤٠٩٠ طنًا.

ونوه إلى أن التدوير لقش الأرز يحقق عائد اقتصادي وفير لكونه يدخل في صناعات عديدة منها عمل كومات الأعلاف غير التقليدية وكومات السماد العضوي، وفرم القش لاستخدامه كعلف للحيوان، وكذلك في صناعة الأخشاب (الخشب الحبيبي) سهل النقل، والقش السائل المغذي حيث يتم خلط القش بسائل لإثرائه بنسبة ٤:١ ليصبح مصدر للطاقة والبروتين للحيوانات، والذي يمثل بدوره بديل اقتصادي موفر للمزارع ويزيد من إنتاج اللحوم والألبان.

وأوضح مدير مديرية زراعة الغربية، أنه يتم تشوين القش تمهيدًا لخلطه مع الحشوة الأولى والثانية للبرسيم لتفادي الأمراض التي قد يعاني منها الحيوان مثل الإسهال والانتفاخ، أو تغطية المحاصيل الحقلية مثل البطاطس والبصل، كما أن له استخدامات عديدة منها مصدر للطاقة لمصانع الأسمنت، وصناعة الورق، والخشب، والطوب، والزراعة في الأراضي الملحية والقلوية والمصابة بالنيماتودا، وكذلك زراعة الشعير على أسطح المنازل، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج الوقود الحراري، وإنتاج الغاز الحيوي من البيوجاز.

موسم الحصاد محافظ الغربية حرق قش الأرز تحد بيئي تغلبنا عليه الاقتصادية حقل عملي مصانع الاقتصادي تدوير المخلفات محافظ الغربية المخلفات الزراعية حرق قش الأرز لمزارعي التحديات البيئية عائد اقتصادي أجهزة المحافظة أهم التحديات لتدوير المخلفات الزراعية خطة مديرية الزراعة استخدامات للمخلفات صناعات طارق رحمي تدوير المخلفات الزراعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

الأكثر قراءة

4 عقوبات تواجه طبيبا أجبر ممرضا على السجود لكلبه.. تعرف عليها

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

مصر تعرب عن تعازيها للسودان فى ضحايا تحطُم مروحية للجيش

قصة «الطبيب والكلب والممرض».. أقوال هذا الشخص تحسم الواقعة

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو الشباب العراة في فرح شعبى بالجيزة

البيئة: لا صحة لهجوم قرش على أحد الغواصين فى الساحل الشمالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

محمد عبدالعزيز

الشيخ التهامى.. بعض من زمن الفن الجميل

د.كريمة الحفناوى

ورشة السيكودراما بمركز ساحل سليم بأسيوط

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

صور

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تحمل حكومة الاحتلال مسئولية حياة الأسيرين المقبوض عليهما

الجيش الإسرائيلى: القبة الحديدية تصدت لإطلاق صاروخ من غزة

إطلاق صاروخ من قطاع غزة على أشكول الإسرائيلية