الدستور في موقع مشاجرة عائلات نجع القوز (صور)

تنشر الدستور صور وفيديو لموقع المشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين داخل نجع القوز بقرية المنصورية بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان، اليوم الجمعة.

قرية المنصورية

واتشحت قرية المنصورية بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان، بالسواد اليوم، نظرًا لمقتل 4 أشخاص من عائلتين، وعدد من المصابين الذين ما زالوا يتلقون العلاج، أثر خلافات بين اثنين من أبناء العائلتين، ما أدى إلى اشتعال منازل وإصابات متعددة للأشخاص، أثر إطلاق النيران.

قرية المنصورية

شهد نجع القوز بقرية المنصورية بمركز دراو التابع لمحافظة أسوان، أمس الخميس، مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين داخل القرية، بسبب مشادة كلامية بين 2 من أبناء العائلتين، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بطلق ناري.

قرية المنصورية

وتلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارًا من مركز شرطة دراو يفيد وقوع مشاجرة بين عائلة حماد، وقبيلة الحمداب، بنجع القوز بقرية المنصورية بمركز دراو التابع للمحافظة، إثر مشادة كلامية بين 2 من أبناء العائلتين.

و بناءًا على توجيهات اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلي مكان المشاجرة لفرض السيطرة الأمنية وإعادة الهدوء مره أخرى للمنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، والتعرف على الأسباب وراءها، كما توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده وتلف منازل أخرى.

قرية المنصورية

وتحرر المحضر اللازم بالواقعتين، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالهم.

قرية المنصورية

قرية المنصورية

قرية المنصورية

قرية المنصورية

قرية المنصورية