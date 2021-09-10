الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائى يفحص آثار حريق مخزن كرتون بالطالبية

حريق مخزن كرتون
حريق مخزن كرتون

يفحص المعمل الجنائي بالجيزة، آثار حريق نشب داخل مخزن كرتون بمنطقة الكونيسة بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

 

البداية بتلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن كرتون بمنطقة الكونيسة بدائرة القسم.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المعمل الجنائي الجيزة مخزن كرتون الكونيسة الطالبية

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