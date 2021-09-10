إدارة الأغذية الأمريكية: مراجعة لقاحات كورونا للأطفال ستتم بسرعة

أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19- ) للأطفال الأصغر سنا سيتم فحصها في أسرع وقت ممكن، بمجرد أن يسعى صانعو العقاقير للحصول على تصريح لها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت بلومبرج إن الإدارة الامريكية تعهدت بسرعة المراجعة وسط تصاعد القلق بشأن مخاطر العدوى التي يواجهها الأطفال.



وفي الوقت الحالي ، أصبح من هم في سن 12 عاما فما فوق مؤهلون للحصول على اللقاح، ولكن الطفرة الأخيرة في الإصابات التي سببتها سلالة دلتا من فيروس كورونا شديدة العدوى سريعة الانتشار وبداية العام الدراسي الجديد، قد زادت من الدعوات والمطالبات بتحصين الأطفال الأصغر سنا.



ونقلت بلومبرج عن جانيت وودكوك، القائمة بأعمال مفوض إدارة الأغذية والعقاقير ، وبيتر ماركس، مدير مركز البحوث والتقييم البيولوجي التابع للإدارة القول في بيان اليوم الجمعة، إن الإدارة "مستعدة لإكمال مراجعتها في أسرع وقت ممكن ، على الأرجح في غضون أسابيع بدلا من أشهر".



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.