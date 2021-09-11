طرح مناقصة لرفع كفاءة الطرق وشبكة الرى بمدينة 6 أكتوبر

خاطبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لتنفيذ مناقصة محلية لشركات المقاولات المسجلة بالاتحاد، حيث تنص المناقصة على تنفيذ أعمال ترميم ورفع كفاءة الطرق وشبكة الري بمنطقة جنوب أحياء مدينة 6 أكتوبر.

وأوضح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس محمد سامي سعد ، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 3000 جنيه، كما يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايته جلسة فتح المظاريف.

و قال الاتحاد المقاولين، إنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 1.300 مليون جنية، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي.

وأضاف أن جلسة فتح المظاريف الفنية، تعقد يوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر 2021 بمقر الجهاز الساعه 12 ظهرًا، موضحًا أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة "الفئة الأولي" لأعمال الطرق، لشركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ محطات وشبكات المياه والصرف الصحي .

وأشار الاتحاد إلى أن سيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم " 183" لسنة 2018.

يذكر أن تم تنفيذ محطة معالجة ميكانيكية ثلاثية بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميًا غرب مدينة 6 أكتوبر، كما تم تنفيذ بركة أكسدة بطاقة 15 ألف متر مكعب، وتنفيذ محطة معالجة جديدة بطاقة 100 ألف متر مكعب بجنوب المدينة.

كما شملت أعمال التنفيذ محطات الصرف الصحي، حيث تم تنفيذ شبكات صرف الصحي مختلفة الأقطار بطول 1388 كيلو متر، كما يجري تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة الغربية بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميًا، كما يجري تنفيذ أعمال شبكات الصرف الصحي مختلفة الأقطار بطول 280 كيلو متر.