الفلبين تمدد «حالة الكارثة» بسبب فيروس كورونا لعام جديد

مدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، "حالة الكارثة" التي تم فرضها في البلاد في بداية جائحة فيروس كورونا في عام 2020، لعام جديد.



ومدد دوتيرتي إجراء الطوارئ في إعلان جرى توقيعه اليوم الجمعة إلى ما بعد فترة ولايته كرئيس حتى 12 سبتمبر 2022 ومن المقرر أن تجري الفلبين انتخابات رئاسية في مايو 2022.



وفرض دوتيرتي حالة الكارثة في البلاد لأول مرة لمدة ستة أشهر في مارس 2020 لمساعدة الحكومة في تنفيذ إغلاق للوقاية من فيروس كورونا، لمدة 12 شهرا أخرى.



وذكر الإعلان: "يستمر عدد الوفيات والحالات الإيجابية لكوفيد- 19 في الارتفاع برغم الجهود والتدخلات لاحتوائها".



وأضاف أن التمديد سيسمح للوحدات والوكالات الحكومية بمواصلة تنفيذ برنامج التطعيم ضد كوفيد- 19 واستخدام الأموال المناسبة في جهود التأهب للكوارث والاستجابة لها لاحتواء انتشار كوفيد- .19



كما سيسمح التمديد للسلطات "بمراقبة أسعار الضروريات والسلع الأساسية والتحكم فيها، وتوفير الخدمات الأساسية للسكان المتضررين".



وسجلت وزارة الصحة 17964 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا في الفلبين اليوم الجمعة، مما يرفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى أكثر من 2.17 مليون.

وأضافت أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 34899 بعد تسجيل 168 حالة جديدة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.