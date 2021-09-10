الجمعة 10 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

بعد هجوم القرش.. إجراء عاجل من «البيئة» لحماية المُصطافين بالساحل الشمالى

محافظ مطروح
محافظ مطروح

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، إنه تم إبلاغ غرفة عمليات وزارة البيئة وقطاع حماية الطبيعة بإصابة شخص في هجوم سمكة قرش عليه - حسب قول المصاب- وتم على الفور الدفع بفريق عمل لإجراء مسح لمنطقة الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح محافظ مطروح لـ «الدستور»، أن أعمال المسح في المنطقة مستمرة حتى الغد، مؤكدًا أن المواطن الخمسيني الذي أصيب  سبح لمسافة 3 كيلو مترات بعيدًا عن الشاطئ وعقب إصابته تم تحويله لمستشفى العلمين النموذجي.  

وأضاف أن الحالة العامة للمصاب مستقرة ولا يوجد أيّ مضاعفات، مشيرًا إلى أن عملية المسح مستمرة، حيث قامت إدارة القرية التي وقع بها الحادث بغلق الشاطئ لحين انتهاء اللجان من عملية البحث والإفادة بالتقارير النهائية.

الساحل الشمالى محافظ مطروح وزارة البيئة مسح شامل فريق عمل

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