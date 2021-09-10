إحالة 22 موظفا وعامل نظافة للتحقيق في المنيا

أحال الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مركز ومدينة المنيا 22 موظف وعامل بإدارات أحياء المدينة للتحقيق بسبب التقصير في العمل الكلفين به والغياب بدون الحصول علي تصريح خلال جولة لمتابعة الانضباط الوظيفي داخل المكاتب الإدارية والإدارات التابعة للوحدة المحلية.

كان نائب رئيس المركز والمدينة قام بجولة لمتابعة سير العمل بأحياء المنيا الأربعة وكورنيش النيل للتأكد من تواجد الموظفين والعاملين وقيامهم بالمهام المكلفين بها كل فى موقع عمله وعدم التقصير في مهام العمل المكلفين بها، حيث أحال 22 من الموظفين وعمال النظافة للتحقيق للتقصير بالعمل واكتشاف غياب البعض بدون عذر أو الحصول على تصريح.

نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الأنضباط الوظيفي بالأحياء

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، على المتابعات المستمرة والميدانية بكافة مواقع العمل المختلفة التابعة للوحدة المحلية وذلك بهدف رفع كفاءة العمل فى كافة الأقسام بمركز ومدينة المنيا ،مشيرا إلي قيامه بتكليف نواب رئيس المركز والمدينة بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأعمال للارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة وكذلك الخدمات المقدمة للمواطنين.

نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الأنضباط الوظيفي بالأحياء

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه شدد علي ضرورة تحقيق الانضباط الوظيفي والمتابعة الدائمة والمستمرة من أجل التأكد من تواجد الموظفين والعاملين بمواقعهم المختلفة مشيرا إلي محاسبة كل موظف أو عامل يقصر في عمله او يتغيب بدون الحصول علي أذن أو تصريح ويتسبب في تعطل مصالح وطلبات المواطنين وتأخير إنجاز الأعمال المكلفين بها

نائب رئيس مدينة المنيا يتابع الأنضباط الوظيفي بالأحياء

وأشار رئيس المركز والمدينة أن هناك تعليمات وتوجيهات من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتشديد علي الانضباط الوظيفي بجميع الغدارات التابعة للوحدة المحلية بما يحقق الإنجازات والمصالح العامة للمواطنين وضرورة محاسبة كل من يتغيب أو يقصر أو يهمل في عمله حتي يكون عبرة لغيره ويضمن تحقيق مصالح المواطنين بما ينال رضاهم