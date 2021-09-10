الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: النمو الاقتصادي توقف في يوليو الماضي رغم إزالة قيود كورونا

الانتعاش الاقتصادي
الانتعاش الاقتصادي في بريطانيا

توقف الانتعاش الاقتصادي في بريطانيا في يوليو على الرغم من إزالة معظم القيود المتعلقة المفروضة بسبب فيروس "كورونا"، وسط انخفاض مبيعات التجزئة ونقص القوى العاملة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية - وفق ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية - إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.1 ٪ فقط في يوليو مقارنة بيونيو من نفس العام، حيث فشل إنهاء الحكومة لمعظم القيود في إنجلترا في التعويض عن التداعيات التي تسبب فيها متغير دلتا الفيروسي.

وأشارت الإحصاءات إلى أن نشاط قطاع الخدمات، الذي يمثل 80 في المائة من الاقتصاد، لم يسجل أي نمو بشكل عام خلال الشهر.

ووفقًا لآخر الإحصاءات، لا يزال الاقتصاد البريطاني أقل بنسبة 2.1 في المائة عن مستواه قبل بدء الجائحة في 2019. وبشكل عام، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى يوليو2021 ، حيث مكّن تخفيف الإغلاق المستهلكين من العودة إلى المحلات التجارية في الشوارع وعزز الإنفاق في قطاعات الفنادق والمطاعم.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

كورونا قيود كورونا بريطانيا المملكة المتحدة لندن

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

الأكثر قراءة

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

قصة «الطبيب والكلب والممرض».. أقوال هذا الشخص تحسم الواقعة

ياسمين عبدالعزيز تطمئن جمهورها من داخل المستشفى: «عدت على خير»

«مش برد من المروحة».. قائمة الأعراض الجديدة لكورونا فى الموجة الرابعة

كيفية الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021

بتكسير سوره الخارجي.. إحباط محاولة 3 لصوص سرقة بنك في قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أول نسخة

محمد عبدالعزيز

الشيخ التهامى.. بعض من زمن الفن الجميل

د.كريمة الحفناوى

ورشة السيكودراما بمركز ساحل سليم بأسيوط

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «1-3»

ماجد حبته

المغاربة أيضًا كنسوا الإخوان

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

صور

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة إسرائيلى واعتقال فلسطينى فى عملية طعن بالقدس

«الجامعة العربية» ترفض خطوة مفوضية الاتحاد الإفريقى بشأن إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تدين مواقف «بينيت» وتصريحاته الاستفزازية بشأن الاستيطان