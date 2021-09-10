ضبط صيدليات دون ترخيص وكميات أدوية مهربة فى دمياط

شنت مديرية الصحة بدمياط، حملة للمرور على الصيدليات العامة والمراكز الطبية والعيادات الخاصة والأماكن غير المرخصة.

وأسفرت الحملة عن ضبط صيدلية دون ترخيص وضبط كميات كبيرة من الأدوية (960 صنفا) في محل غير مرخص يدار بواسطة شخص غير صيدلي على أنها صيدلية.

كما تمكنت الحملة من ضبط عبوات منتهية الصلاحية تابعة لهيئة التأمين الصحي و1300 عبوة دوائية مهربة ومجهولة المصدر دون فواتير ومستحضرات صيدلية في مراكز طبية غير مرخص أو مسموح لها بتداول أوتخزين أو بيع المستحضرات الدوائية، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية دون فواتير.

كما تمكنت الحملة من العثور على عقار الترامادول المهرب وغير المسجل دون حيازة شرعية وأدوية منشطة غير مسجلة بوزارة الصحة فى بعض الصيدليات العامة وبالأماكن غير المرخصة بقيمة مالية تقديرية تتخطى 500 ألف جنيه.

كما تم تحرير محاضر عدم تواجد للصيدلى المسئول ببعض الصيدليات وبلغ عدد المحاضر 20 ، وعلى الفور قام الفريق بعمل المحاضر اللازمة بتلك المخالفات وتسليمها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.