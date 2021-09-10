الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على أسعار القمح في السوق المحلي والعالمي اليوم

أسعار القمح
أسعار القمح

استقرت أسعار القمح اليوم في السوق المحلي المصري، لليوم السابع على التوالي، بينما سجلت أسعار العقود الآجلة للقمح تباينًا في بورصة شيكاغو للتجارة بالجلسة الصباحية لتداولات اليوم.

وشهد سعر عقد سبتمبر لتداول القمح في بورصة شيكاغو للتجارة ارتفاعًا بنسبة 0.33% تقريبًا، بينما انخفض عقد ديسمبر لتداول القمح بنسبة 0.14%.

واستقر سعر القمح الأوكراني (بروتين 12.5%) اليوم، عند 5,100 جنيهًا للطن، مستقرًا بذلك عند نفس سعره نهاية الأسبوع المنقضي وشهد أيضًا ثباتًا عند 5,200 جنيهًا، سعر طن القمح الروسي (بروتين 12.5%) في عطلة نهاية الأسبوع بالسوق المصري، ليصبح مستقرًا لليوم السابع على التوالي لهذا الأسبوع.

وشهدت أسعار القمح للمستهلك حالة من الثبات مؤخرًا، حيث تراوحت أسعار القمح للمستهلك في عطلة نهاية الأسبوع بالسوق المحلي اليوم ما بين 12 إلى 17.5 جنيهًا للكيلو، حيث سجل سعر قمح استقرارًا عند 16 جنيهًا للكيلو، كما ثبت سعر قمح بلدي عند 17.50 جنيهًا للكيلو، وأيضًا سجل سعر كيلو قمح  استقرارًا عند 12 جنيهًا للكيلو.

وسجلت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو للتجارة تباينًا، في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، حيث سجل عقد سبتمبر لتداول القمح ارتفاعًا بمقدار 2.25 سنتًا للبوشل، ليصل إلى 683.75 سنتًا للبوشل تقريبًا، بنسبة ارتفاع 0.33%، بينما سجل عقد ديسمبر انخفاضًا بمقدار سنتًا واحدًا ، ليصل إلى 691.25 سنتًا للبوشل، بنسبة انخفاض 0.14%.

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