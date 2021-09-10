«خريطة الأمطار بالمحافظات».. «الأرصاد»: طقس شديد الحرارة غدًا

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر ستشهد حالة من التقلبات الجوية تزامنًا مع بداية دخول فصل الخريف، واستمرار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد.

وتوقع شاهين أن يكون طقس غدًا السبت شديد الحرارة، ويستمر ارتفاعها حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى أنه ستكون هناك عاصفة ترابية تقلل الرؤية الأفقية على جنوب مصر.

وأوضح شاهين أن حالة الطقس السبت سيكون شديدة الحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتكون حارة رطبة على السواحل الشمالية.

وأرجع شاهين الشعور بارتفاع درجة الحرارة على القاهرة الكبرى رغم اعتدالها إلى نسبة الرطوبة المرتفعة بما يزيد الشعور بدرجات الحرارة المحسوسة بقيم من 3 إلى 4 درجات.

خريطة الأمطار

وكشف شاهين عن المحافظات التي ستشهد سقوط أمطار في الأيام القادمة وهي السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وتكون فرص سقوط أمطار خفيفة من 30 لـ40 بالمئة.

وشهدت الأيام الماضية ارتفاعا في درجات الحرارة والرطوبة، حيث وصلت نسبة الرطوبة في محافظة القاهرة والقليوبية 77 بالمئة، بينما في محافظة الجيزة 71 بالمئة.

بينما هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية (السلوم ومطروح) وعلى الضبعة يوم الخميس فقط على فترات متقطعة، وبنسبة 30% يوم السبت و40% يومي الأحد والاثنين

وأشار شاهين إلى أنه من المتوقع ثبات في درجات الحرارة لتكون درجات الحرارة المتوقعة السبت على القاهرة والوجه البحرى 33 درجة والمحسوسة 35، وعلى السواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 33، وعلى جنوب سيناء 36 درجة والمحسوسة 39، وعلى شمال الصعيد 35 درجة والمحسوسة 37، وعلى جنوب الصعيد 41 درجة والمحسوسة 42 درجة.

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح شمالية غربية، كما يكون البحر الأحمر معتدل أيضًا والموج من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح شمالية غربية.

واشار شاهين الي وجود شبورة مائية خفيفة في صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة وكذلك والسواحل الشمالية والوجه البحري ويستمر ننشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء، ويكون اتجاه الرياح على مصر عمومًا شمالي غربي، وتتراوح سرعة الرياح من 11 و14 عقدة.