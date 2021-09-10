برلمان الطلائع يتفقدون مشروعات «حياة كريمة» بمركز طما في سوهاج

نظمت محافظة سوهاج، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، جولة ميدانية لأعضاء "برلمان الطلائع" بسوهاج، استهدفت قرى مركز طما، للتعريف بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة"، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " من حقك تعرف"، التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم .

وتضمنت الجولة قيام وفد الطلائع، بحضور حازم أبو الخير، رئيس مركز ومدينة طما، وأيمن صابر مسئول برلمان الطلائع بمديرية الشباب والرياضة، بتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرى مجلس قروى كوم العرب مروراً بكوم اشقاو، وقروي أم دومة.

وتم زيارة مشروع إنشاء مدرسة اللغات، والمدرسة الفكرية بكوم العرب، وزيارة مركز شباب كوم إشقاو، ووحدة المرور، كما تفقدوا أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية أم دومة، بالإضافة إلى تفقد وحدة طب الأسرة بأم دومة، والتي تم الانتهاء من إنشائها وجاري تأثيثها واستلامها.

وعبر الشباب عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات، مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تسهم بقوة في تغيير واقع قرى الريف، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام الغير مسبوق بمحافظة سوهاج.

كانت أعلنت محافظة سوهاج عن استمرار فعاليات مبادرة "من حقك تعرف"، والتي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لتعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، حيث نظمت المحافظة الجولات الميدانية لمجموعة من شباب وفتيات المحافظة إلى مركز ومدينة المنشاة، للتعرف على مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة".

وتضمنت الجولة تفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية أولاد سلامة، حيث تفقد الشباب أعمال إنشاء مشروع مجمع خدمات القرية، على مساحة 700 متر مربع، ويضم "وحدة محلية، ومكتب بريد، وسجل مدني، ومكتب للشهر العقاري "، كما تفقدوا أعمال إنشاء مدرسة 30 يونيو على مساحة 2400 متر مربع، بتكلفة إجمالية 6 مليون جنيه .