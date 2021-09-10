«ليس مجرد مذيع».. علاقات قرداحي السياسية تضعه وزيرًا لإعلام لبنان

وقع كل من الرئيس اللبنانى ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة مكونة من 24 وزيرا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه برى، وذلك عقب عدة لقاءات للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة.

ورغم التوقعات بتولي جورج كلاس حقيبة الإعلام في الحكومة متعثرة الولادة، إلا أن الإعلان النهائي جاء بالمذيع الأشهر عربياً جورج قرداحي لتولي هذه الحقيبة بينما تولى كلاس حقيقة الشباب والرياضة.

ورغم شهرة قرداحي كمذيع عمل في عدد من المحطات الدولية، إلا أن هذا لم يكن العامل الوحيد لاختيار في المنصب الذي أعلن قبل عام أنه لن يقبله، لأنه لا يريد أن يصحح الخطاً المتمثل في غياب السياسيين والحكومة عن المجتمع، إلا أن هناك العديد من العوامل التى رجحت اختيار قرداحي.

قرداحي والدول العربية

يتمتع قرداحي بعلاقات طيبة مع العديد من الدول العربية سواء حكومات أو شعوب، وهو ما يبحث عنه رئيس الحكومة اللبنانية الذي قال في خطاب إعلان الحكومة: "أن لبنان سيفتح المجال لإصلاح علاقاته مع الدول العربية، لأن لبنان يقوى بمحيطه العربى، خاصة أن لبنان يمر بظروف عصيبة، فأصبح يختصر من قوت أطفاله بسبب شح الألبان، فلبنان يعانى أزمة اقتصادية غير مسبوقة".

كما طلب من الإعلام أن يكون عاملًا مساعدًا لبناء الوطن، دون التركيز على السلبيات فقط، بل تشجيع اللبنانيين على العمل والكفاح المشترك من أجل لبنان، وهو ما يمثله قرداحي الذي قدم برامج أغلبها اجتماعي تقدم صورة جميلة في أحلك الظروف مثل "من سيربح المليون" و"المسامح كريم".

علاقات قرداحي السياسية

ويتمتع جورج قرداحي بعلاقات جيدة مع أغلب التيارات السياسية اللبنانية، فعرف عنه قربه الشديد من رئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون، وطرح اسمه كمرشح للبرلمان على لائحة ميشال عون في دورات انتخابية سابقة، إلا أنه وبعد تولي عون رئاسة الجمهورية ابتعد وأصبح مقرباً أكثر من رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية الذي تولى ترشيحه لتولي حقيبة الإعلام التى نتج عنها تشكيل الحكومة الجديدة، طبقاً لتصريحات النائب فريد هيكل الخازن عضو كتلة فرنجية الذي أكد أن قرداحي مرشحهم لوزارة الإعلام إذا بقيت في حصتهم.

ورغم تصريحات قرداحي الاخيرة ضد حزب الله إلا أنه تمتع بعلاقات طيبة لفترة طويلة معه، فكان من الداعمين لسلاح حزب الله، إلا أنه في الفترة الأخيرة طلب من الحزب إعادة النظر فيه، مطالباً الحزب الذي اتهمه بأنه سبب الازمة الاقتصادية التى يعيشها لبنان، بإعادة حساباته والجلوس مع المخلصين في البلد، والتفكير في كيفية تأمين مستقبل إيجابي ومزدهر للبنان.

العلاقة الطيبة بين قرداحي وحزب الله ترجع في الأساس إلى موقف قرداحي من الأزمة السورية، حيث أعلن قرداحي في بداية الأزمة عام 2011 دعمه للنظام السوري مما كلفه عقده مع مجموعة "MBC".

جورج قرداحي في سطور

وجورج قرداحي من مواليد 1950 ببلدة فيطرون التابعة لقضاء كسروان بمحافظة جبل لبنان، درس العلوم السياسية والحقوق بالجامعة اللبنانية، والتحق بالتليفزيون اللبناني الرسمي بالإضافة إلى صحيفة "لسان الحال" اللبنانية، قبل أن ينضم إلى إذاعة مونت كارلو عام 1974 قبيل الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت 1975، ويحقق شهرة واسعة ويتولى رئاسة تحرير الاذاعة.

وفي عام 2000 وصل قرداحي إلى كل دول العالم العربي من خلال برنامج "من سيربح المليون" الذي حقق شهرة واسعة مع مجموعة "mbc" قبل أن يخسر عقده البالغ مليون ريال سعودي بسبب موقفه من الثورة السورية.