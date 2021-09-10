الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عصابة خطف الحقائب في عين شمس

عصابة
عصابة

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابى بمنطقة عين شمس، تخصص نشاطه فى سرقة الحقائب بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين، لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الحقائب بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات"، قيادة وملك أحدهما والمُستخدمة فى ارتكاب حوادث السرقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاد ما ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى من متحصلات واقعة سرقة)، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة تشكيل عصابي عين شمس سرقة الحقائب أسلوب الخطف دراجة نارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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