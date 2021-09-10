«قطننا راجع تاني».. بدء موسم جني «الذهب الأبيض» بالفيوم (فيديو وصور)

بدأ مزارعو القطن بمحافظة الفيوم، جني محصول القطن، وسط فرحة عارمة، كما حرص المزارعون على مشاركة أطفالهم موسم الجني، ابتهاجا بالحدث الجلي وهو انطلاق محصول جني الذهب الأبيض.

"الدستور" زار عدد من الحقول المنزرعة قطن بمحافظة الفيوم ليشارك المزارعين وعمالة الأجر اليومي اللحظات الأولي لبداية موسم جني القطن.

موسم جني القطن بالفيوم

وقال نادي سالم، مزارع من قرية بيهمو: “ربنا أكرمنا هذا العام بمحصول القطن وعاد مرة أخرى والإنتاج عندي في الأرض كتير والحمد لله، وبيشاركنى في الاهتمام بالأرض أولادي”.

موسم جني القطن بالفيوم

وأضافت سناء أحمد، أحد العاملات باليومية بمحصول جني القطن، أنها تعمل منذ الصباح حيث تخرج من منزلها بعد صلاة الفجر مع زميلاتها الأخريات من القرى المجاورة لقرية بيهمو، ويقوم المسؤول عنهم بتولي أمرهم ويستقلون التروسيكل ويذهبون للأرض لجني المحصول مقابل 30 جنيها، حيث أنه يعتبر مصدر رزقهم الوحيد الذي يعتمدون عليه في مساعدة أزواجهم في أعمال المعيشة.

موسم جني القطن بالفيوم

وشهد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، انطلاق موسم جني القطن بالمحافظة من خلال 6 حقول تتم بها عملية الجنى بزراعات مركز طامية بحضور المهندس عماد محمود، وكيل إدارة طامية، والمهندس زينهم عاشور أخصائي القطن بالمحافظة ومزارعى الذهب الأبيض.

موسم جني القطن بالفيوم

وقال وكيل الوزارة في تصريح لـ"الدستور"، إنه تم فتح الحلقات التسويقية لاستلام المحصول من المزارعين وتم توفير الأجولة المعدة من قبل إدارة إنتاج التقاوى لتعبئة القطن بها وأن الدولة قد اتخذت الإجراءات التى من شأنها منع انتقال القطن بين المحافظات وذلك لمنع الخلط بين الأصناف، إذ أن الصنف المنزرع بالفيوم هو صنف جيزة 95 والذى يتميز بجودتة العالية وارتفاع إنتاجية المحصول، مضيفًا أن المحصول الذي نجنيه اليوم هو حصاد جهد استمر لأكثر من 6 أشهر بين مديرية الزراعة بالفيوم ومعهد بحوث القطن.

موسم جني القطن بالفيوم

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تحت شعار"قطننا راجع تاني" وكل الشكر للقيادة السياسية لما أولته من اهتمام لكي يعود القطن ويكتسح بقوة هذا العام.

موسم جني القطن بالفيوم

موسم جني القطن بالفيوم

موسم جني القطن بالفيوم

موسم جني القطن بالفيوم

موسم جني القطن بالفيوم