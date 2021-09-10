الجمعة 10 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

محاولة تهريب كمية
محاولة تهريب كمية من الأدوية

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى، برئاسة هشام شرارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران التركية رقم pc 620 القادمة من مطار صبيحة الدولي بتركيا اشتبه محمد محمود فاوي  فى راكب مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى.
وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة الأستاذ على ابو الحسن مأمور الفحص اشراف رامى مروان رئيس قسم الفحص بالاشعة تلاحظ وجود اشياء معتمة بحقائب الراكب.

وبالعرض على اط جابر محمد موسى نائب مدير جمارك قرر تكليف مينا نادي مأمور الجمرك تحت إشراف مهند سامي مدير حركه تفتيش الركاب بتفتيش امتعة الراكب تفتيشا دقيقا فتبين وجود 23 شريط من عقار valamor والذى يستخدم لعلاج السرطان مخبأة داخل قاع سحري داخل الحقيبة يصعب الوصول إليه ، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 320 ألف جنيه.

قرر  أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 5 لسنة 2021.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات  الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات  الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات  الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

اجراءات رامي فحص جابر الجمارك عرض ضبط أدوية بوابة تهريب مصري منافذ لتر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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