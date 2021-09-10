الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الارتباك يسيطر على أسواق الذهب المحلية والعالمية

الذهب
الذهب

يشهد الذهب حالة من الارتباك بين الصعود والهبوط بسبب توتر البورصات العالمية ما تسبب في توتر الأسعار المحلية.

وبحسب تصريحات نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، فإن أسعار الذهب قد تشهد ارتفاعًا في ختام تعاملات البورصة اليوم.

وأضاف نجيب في تصريحات لـ"الدستور" أن عيار 18 سجل نحو 674 جنيها وسجل سعر عيار 24 نحو 894 جنيها وسجل عيار 21 نحو 784 جنيها.

تجاوز الذهب مستوى 1800 دولار اليوم الجمعة، مدعوما برهانات على أن البنوك المركزية قد تبقي أسعار الفائدة منخفضة نسبيا لدرء المخاطر المستمرة على النمو.

لكن ارتفاع الدولار بشكل عام، مع سعي المستثمرين استقاء مؤشرات بشأن توقيتات الجدول الزمني لتقليص التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أبقى الذهب في طريقه لتراجع أسبوعي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1800.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش.

وبانخفاضه 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع، فهو يتجه لأول انخفاض له في خمسة أسابيع. 

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1802.10 دولار.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في إس.بي.آي أست مانجمنت إن شراء الذهب يظل متواصلا عند انخفاض السعر لأن البنوك المركزية ليست في عجلة من أمرها لرفع أسعار الفائدة.

وقال "النمو لا يزال حقا مصدر قلق كبير للبنوك المركزية".

وارتفعت الفضة 0.54 بالمئة إلى 24.20 دولار للأوقية، لكنها منخفضة اثنين بالمئة هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 981.19 دولار. 

ويتجه لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ أوائل أغسطس بنزوله 4.2 بالمئة. 

وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2189.33 دولار، لكنه تراجع أكثر من تسعة بالمئة خلال الأسبوع.

الصعود البورصات العالمية الأسعار المحلية شعبة بالغرف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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