شيخ الطريقة العزمية: الندوات العلمية تعيد التصوف الإسلامى لمكانته الحقيقية

قال الدكتورعلاء أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية، وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن الندوات العلمية التي تنظمها المشيخة العامة للطرق الصوفية خلال هذه الفترة، تعيد "التصوف الإسلامى" لمكانته الحقيقيه كونه منهج علمي بالأساس، وهذا يجعل الكثيرين يغيرون وجهة نظرهم عن التصوف والصوفية، حيث أن البعض لديه إنطباع عن الصوفية أنهم الأشخاص الذين اعتادوا على الذهاب للموالد والحضرات فقط، لكن التصوف مختلف تمامًا عن ذلك.

وأضاف"أبوالعزائم"، في تصريحات خاصة، أن الطرق الصوفية تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال هذه الآونة، وهذا بفضل القيادة الحكيمة التي تدير الأمور في المشيخة العامة للطرق الصوفية، كما أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية، يسعى لرفع رآية التصوف الإسلامي، ونشر المنهج الصحيح بين الناس .

وكانت المشيخة العامة للطرق الصوفية، قد أعلنت في وقت سابق تنظيم سلسلة ندوات علمية فى مقرها الجديد بالدراسة، حيث يشارك في هذه الندوات عدد من شيوخ وعلماء الطرق والزوايا الصوفية بمصر، وتهدف هذه الندوات العلمية إلى التأكيد على الدور العلمي للطرق الصوفية في مصر، وحث الطرق على مزاولة نشاطها الصوفي والعلمي والديني والثقافي.

جدير بالذكر، أن الطرق الصوفية هي مدارس دينية في التزكية والتربية متفرعة من بعضها ومرتبطة بواسطة السند المتصل، وجميعها تتبنى عقيدة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية، وبعض من أهل الحديث وتتبع أحد المذاهب الأربعة، والاختلاف بينها إنما هو في طريقة التربية والسلوك إلى الله، والطريقة عند ال‍سالك‍ين هي السيرة المختصة بهم إلى الله تعالى من قطع المنازل والترقي في المقامات.

وتختلف الطرق التي يتبعها مشايخ الطرق في تربية طلابها ومريديها باختلاف مشاربهم، واختلاف البيئة الاجتماعية التي يظهرون فيها، وكل هذه الأساليب لا تخرج عن كتاب الله وسنة رسوله، بل هي من باب الاجتهاد المفتوح للأمة.