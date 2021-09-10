لفتة إنسانية وأكبر قافلة خيرية.. نشاط مكثف للرئيس السيسي خلال أسبوع

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الفعاليات المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، كانت بدايتها إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، تزامنا مع اليوم العالمى للعمل الخيري وذلك فى إطار احتفالية "أبواب الخير" التي ينظمها صندوق "تحيا مصر" بالعاصمة الإدارية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

التصديق على قانون صندوق الوقف

تقدم الرئيس السيسي بالتصديق على القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيري، والذي يهدف إلي تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر.

- تفقد ميناء الإسكندرية

تفقد الرئيس السيسي صباح الثلاثاء الماضي ميناء الإسكندرية البحري، حيث اطلع على عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

- منتدى مصر للتعاون الدولي

متابعًا استمرار خطة التنمية، ألقى الرئيس السيسى، كلمة بمنتدي مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائي، الذي نظمته وزارة التعاون الدولي على مدار اليومين الأربعاء والخميس الماضيين، وحضره رئيس الوزراء وعدد كبير من المسئولين الدوليين وشركاء التنمية من مختلف دول العالم.

- أمر بعلاجها في مجمع الجلاء الطبي

وفي لفتة إنسانية، وجه الرئيس السیسی، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعلاج، للطالبة منة الله هشام حسن ثابت بالصف الثالث الإعدادي، البالغة من العمر 14 عاما.

- للمرة الأولى على المستوى الرئاسي مباحثات بين مصر وقبرص

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، بقصر الاتحادية، الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص فى القاهرة، والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية، تلاها اجتماع اللجنة الحكومية العليا، حيث رحب الرئيس السيسى بالرئيس القبرصي والوفد الوزاري المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكداً أهمية العمل على استثمار ما يتوفر لدى البلدين الصديقين من إمكانات كبيرة لتحقيق مصالحهما المشتركة بما يمثل نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليميفي الترابط والتعاون