الإمارات تسجل 744 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 961 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الجمعة، عن تسجيل 744 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 268.878 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 727.541 حالة منذ بداية الجائحة.

وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 2.060 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 961 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 718.218 حالة.

جرعات لقاح كورونا في الإمارات

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، أمس الخميس، عن تقديم 89.830 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيانها اليوم، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، حتى الآن، بلغ 18.726.541 جرعة، بمعدل توزيع 189.34 جرعة لكل 100 شخص.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، أن 89.62 % من إجمالي سكان دولة الإمارات تلقوا جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة إلى أن 78.44 % تلقوا جرعتين من اللقاح.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

تخفيض سعر فحص "كوفيد - 19"

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تخفيض وتوحيد سعر الفحص المخبري «PCR» في جميع المنشآت الطبية على مستوى الدولة ليصبح سعره 50 درهمًا مع إلزام جميع المراكز والمختبرات الصحية بإظهار نتائج الفحوصات خلال 24 ساعة من إجراء الفحص.

يأتي ذلك بهدف تخفيف تكاليف الفحوصات على المجتمع وضمان استمرارية دورية الفحوصات من الأفراد، على أن يتم تفعيل هذا القرار اعتبارًا من 31/8/2021.

كما أكدت الوزارة أنها ستراقب التزام المنشآت الصحية بهذا القرار، كما ستعمل مع جميع الجهات الصحية المختصة للتأكد من أن جميع خدمات الفحص تقدم وفقًا للضوابط المحددة.