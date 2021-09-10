ختام برنامج تدريب العاملين بالتأمين الصحي في بني سويف

اختتمت فعاليات تدريب الدفعة الأولى من برنامج تدريب العاملين بفرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف على السلامة والصحة المهنية، تطوير مهارات وقدرات العاملين فى جميع التخصصات تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، وفى إطار الخطة التي تنفذها الهيئة العامة بقيادة الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وشارك في البرنامج التدريب 44 متدرباَ من هيئة التمريض ومهندسي المشروعات وفنيي أقسام الأشعة بالمستشفى وبعض العاملين بالعيادات الخارجية بناصر، الواسطى ، ببا ، الفشن وإهناسيا ،حيث تضمن تدريب العاملين على التعرف على أنواع الحرائق وطرق الإطفاء وأنواع الأجهزة المناسبة لكل نوع من أنواع الحريق ، واستخدام جهاز الإطفاء كمستجيب أول لحالات الطوارئ

وأوضح الدكتور محمد يحى مدير عام فرع الهيئة ببني سويف أن التدريب عقد على مدار أسبوع بداية من السبت الماضى حتى أمس الخميس، وأشرف على تنفيذه التدريب الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية وتنظيم إدارة التدريب بالفرع بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية بقاعة التدريب بالحماية المدنية.

مشيرا إلى أن الأسبوع القادم سوف يتم البدء في تدريب الدفعة الثانية الأسبوع القادم.

وفى سياق آخر… أناب المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ لتسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للعاملين بإدارات الأزمات والكوارث بالوحدات المحلية والمديريات والقطاعات الخدمية،والذي تم تنفيذه،بالتعاون مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء،في الفترة من 31 أغسطس الماضي وحتى 9 سبتمبر الجاري،والذي كان قد افتتحه المحافظ،بحضور اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

وسلم نائب المحافظ المتدربين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي الذي عقد،تحت رعاية المحافظ"د.محمد هاني غنيم"،وأشرف على تنفيذه بلال حبش نائب المحافظ،وشارك فيه 120 متدرباً على 3 دفعات"من مسؤولى الأزمات والكوارث بالجهاز التنفيذي للمحافظة وشركات المرافق:الكهرباء والغاز والمياه وهيئة السكة الحديد،الهلال الأحمر التضامن الأوقاف ،الصحة ،التضامن الإسعاف والمكاتب والإدارات المركزية بالمحافظة