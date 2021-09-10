الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ترودو» يتعرض لضغوط خلال آخر مناظرة تلفزيونية قبل الانتخابات الكندية

جاستن ترودو
جاستن ترودو

تعرض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لضغوط خلال آخر مناظرة تلفزيونية جرت يوم الخميس بين أبرز المرشحين قبل الانتخابات البرلمانية.

وانتقد منافسه زعيم حزب المحافظين، إيرين أوتول، ترودو بسبب قراره الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة على الرغم من الأزمة في أفغانستان و جائحة فيروس كورونا الحالية.

وقال اوتول موجها حديثه إلى ترودو:"لقد دعوت إلى إجراء انتخابات، وبالتالي أنت تبدي مصالحك السياسية على صالح الآلاف من الناس، القيادة مرتبطة بوضع الآخرين في المقام الأول، وليس نفسك".

واتفق معه في الرأي زعيم الحزب الديمقراطي الجديد "جاجميت سينج" من التيار الاجتماعي الديمقراطي.

ودافع ترودو عن سياسته في أفغانستان وأشاد بعمل قوات الأمن الكندية لإجلاء آلاف الأشخاص من كابول. 

وكما حدث في باقي دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أثار انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان وعواقبه الكارثية انتقادات شديدة.

ويتوجه ما يقرب من 38 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في كندا في 20  سبتمبر الجاري للتصويت من أجل تشكيل حكومة جديدة.

ودعا ترودو، الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ عام 2015 ويقود حكومة أقلية منذ عام 2019 ، إلى إجراء الانتخابات قبل عدة أسابيع.

ويقول منتقدوه إنه يدفع المواطنين إلى صناديق الاقتراع خلال أزمة فيروس كورونا دون داع في محاولة لاستعادة الأغلبية في البرلمان.

وتعتبر الانتخابات سباقا متقاربا بين ترودو ومنافسه الرئيسي أوتول. 

وعلى الرغم من أن أوتول يتقدم في بعض استطلاعات الرأي من حيث الأصوات المطلقة، إلا أن معظم استطلاعات الرأي تضع حزب ترودو الليبرالي في المقدمة من حيث عدد المقاعد في البرلمان.

وقبل عشرة أيام على الانتخابات، لم يظهر أي حزب إمكانية حصوله على أغلبية مطلقة من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 170 مقعدا.

وتميل كندا إلى تشكيل حكومات أقلية بدلاً من تحالفات في مثل هذه الحالات.

ترودو الانتخابات الكندية أوتاوا أفغانستان كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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