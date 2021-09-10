«الصحة» تستعرض إنجازات مبادرة الرئيس «حياة كريمة» خلال أغسطس

كشفت وزارة الصحة والسكان، في إنفوجرتف نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنجازات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" خلال شهر أغسطس.

وأوضحت الوزارة أنه تم تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ181 ألفاً و505 مواطنين من خلال 157 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال الشهر الماضي.

وأكدت أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأشارت الوزارة إلى إجراء 30 ألفاً و425 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 40 ألفاً و863 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، كما تم تحويل 2233 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1375 عيادة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

ومن جهتها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 12 ألفاً و236 مواطناً بمحافظة أسوان، و11 ألفاً و377 مواطناً بأسيوط، و7 آلاف و386 مواطناً بمحافظة الإسكندرية، و3 آلاف و184مواطناً بالاسماعيلية، و2744 مواطناً بالأقصر، و1391 مواطناً بالبحر الأحمر، و12 ألفاً و217 مواطناً بالبحيرة، و5 آلاف و489 مواطناً بالجيزة، و8 آلاف و298 مواطناً بالدقهلية، و974 مواطناً بالسويس، و8 آلاف و386 مواطناً بالشرقية، و6 آلاف و93 مواطناً بالغربية، و8 آلاف و878 مواطناً بالفيوم.

وأضافت "الصادق" أنه تم تقديم الخدمة أيضاً لـ15 ألفاً و501 مواطن بالقاهرة، و10 آلاف و246 مواطناً بالقليوبية، و8 آلاف و800 مواطن بالمنوفية، و11 ألفاً و598 مواطناً بالمنيا، و3 آلاف و822 مواطناً بالوادي الجديد، و8 آلاف و53 مواطناً ببني سويف، و1133 مواطناً بجنوب سيناء، و9 آلاف و48 مواطناً بدمياط، و8 آلاف و43 مواطناً بسوهاج، و4 آلاف و534 مواطناً بقنا، و9 آلاف و246 مواطناً بكفر الشيخ، وأخيراً تم الكشف الطبي على 2828 مواطناً بمطروح.

وأكدت الصادق حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.