الجمعة.. أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية| الجديد في الطيران السعودي الدولي

مازالت أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل العمالة المصرية المقيمة بالمملكة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد فتح الطيران المدني المباشر بين البلدين والفئات المستثناة من حظر الطيران وضوابط موسم العمرة الجديد.

أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

أصدرت المملكة العربية السعودية أواخر شهر أغسطس الماضي قرارًا برفع الحظر عن الطيران المصري السعودي المباشر للعمالة التي تلقت جرعتي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 داخل الأراضي السعودية قبل سفرهم لقضاء الإجازة، وذلك عقب إغلاق الرحلات الجوية بين البلدين.

الطيران السعودي الدولي

منذ فبراير الماضي بسبب جائحة كورونا العالمية والتي تسببت في غلق كافة المطارات بجميع الدول العربية والأجنبية منذ ظهور فيروس كورونا بمدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019 بسوق الطيور وتفشي العدوى في جميع البلاد.

الفئات المستثناة من حظر الرحلات الجوية بين مصر والسعودية

سمحت المملكة العربية السعودية بالفعل بفتح المطارات الدولية لاستقبال الرحلات الجوية المصرية لـ 4 فئات فقط هم الدبلوماسيين وأعضاء الفريق الطبي المصري المنتمي لوزارة الصحة السعودية و الذين تلقوا جرعتي اللقاح داخل أراضي المملكة قبل سفرهم والمواطنين السعوديين، وذلك وفقا لقرار المملكة في مايو الماضي بالسماح لرعاياها بالسفر إلى مصر دون أي قيود على حركة السفر حيث تسير بالفعل شركة مصر للطيران يوميا رحلات جوية بين البلدين ومن المتوقع أن يتم فتح الطيران المباشر بين البلدين قبل انتهاء شهر أكتوبر المقبل.

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موعد فتح الطيران المصري السعودي المباشر

ضوابط موسم العمرة الجديد 1443

أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية وضوابط موسم العمرة الجديد من أكثر التساؤلات التي تشغل بال ملايين من المصريين حيث تستقبل المملكة العربية السعودية بالفعل المعتمرين من الخارج وفقا للضوابط العالمية التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المواطنين بمختلف دول العالم واستخدمت النظام الإلكتروني في إنهاء كافة إجراءات السفر حرصًا على سلامة الراغبين في أداء العمرة كما اشترطت المملكة خضوع المعتمرين إلى حجر صحي لمدة 15 يوم قبل أداء مناسك العمرة.