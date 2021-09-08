الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

اخر اخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعمالة مباشرة

طيران بين مصر والسعودية
طيران بين مصر والسعودية

مازالت اخر اخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعمالة تحتل محرك البحث العالمي جوجل يوميا وتحصد نسب مشاهدة عالية حتى تصدرت القائمة البحثية من قبل العمالة المصرية المقيمة في المملكة، وذلك عقب توقف دام أكثر من 8 أشهر بسبب فيروس كورونا لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير شروط دخول الأراضي الحجازية.

اخر اخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعمالة

أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا برفع اسم مصر من قائمة حظر استقبال الرعايا التي تم وضعها أعقاب أزمة جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 واشترطت على الراغبين في العودة لاستئناف أعمالهم داخل أراضي المملكة العربية السعودية أن يكونوا قد حصلوا على اللقاح قبل سفرهم وفقا لضوابط وزارة الصحة السعودية على أن يكون تستقبل المطارات الدولية المصرية والسعودية رحلات يومية مباشرة متوافر فيها كافة الإجراءات الاحترازية التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس خاصة مع اندلاع الموجة الرابعة التي تعد أسرع انتشارا بين المواطنين.

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تفاصيل قرار رفع تعليق الطيران السعودي الدولي المباشر اليوم للقادمين بعد اللقاح

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عودة الطيران السعودى المباشر للمقيمين بالمملكة

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اقرأ الجديد عن موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية والطيران السعودي الدولي 2021

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إليك آخر مستجدات الطيران السعودى الدولى 2021| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

عودة الطيران المباشر بين مصر والسعودية 

رفعت المملكة العربية السعودية الحظر عن رحلات الطيران المصري واستقبال الرحلات المباشرة وفقا للضوابط التي تم وضعها من قبل منظمة الصحة والمتعارف بها عالميا من إجراء تحليل PCR  الخاص بالحمض النووي الذي يوضح الإصابة بفيروس كورونا من عدمه و اللازمة عند إنهاء إجراءات السفر، وذلك للفئات التي تم استثنائها من الحظر وهم المصريين العاملين بالقطاع الصحي السعودي وأسرهم و المصريين الحاصلين على جرعتي التطعيم داخل الأراضي السعودية والدبلوماسيين السعوديين، موذلك ليتمكنوا من مواصلة أعمالهم بشكل طبيعي عند انتهاء إجازته والعودة إلى أعمالهم.

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التفاصيل الكاملة حول فتح الطيران المصري السعودي

شروط استئناف الطيران السعودي المصري 

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعمالة وشروط استئناف الطيران بين البلدين من أبرز التساؤلات التي تشغل بال المواطنين المصريين المقيمين في المملكة حيث تتلخص الشروط في :-

  • شهادة صحية توضح نتيجة تحليل PCR.
  • إجراء حجر صحي للقادم إلى الأراضي السعودية لمدة 15 يوم على الأقل.
  • الحصول على جرعتي اللقاح داخل الأراضي السعودية قبل السفر.
  • الموافقة على الحصول على جرعة ثالثة عند الوصول.
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