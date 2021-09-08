اخر اخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعمالة مباشرة

مازالت اخر اخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعمالة تحتل محرك البحث العالمي جوجل يوميا وتحصد نسب مشاهدة عالية حتى تصدرت القائمة البحثية من قبل العمالة المصرية المقيمة في المملكة، وذلك عقب توقف دام أكثر من 8 أشهر بسبب فيروس كورونا لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير شروط دخول الأراضي الحجازية.

اخر اخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعمالة

أصدرت المملكة العربية السعودية قرارا برفع اسم مصر من قائمة حظر استقبال الرعايا التي تم وضعها أعقاب أزمة جائحة كورونا المستجد كوفيد 19 واشترطت على الراغبين في العودة لاستئناف أعمالهم داخل أراضي المملكة العربية السعودية أن يكونوا قد حصلوا على اللقاح قبل سفرهم وفقا لضوابط وزارة الصحة السعودية على أن يكون تستقبل المطارات الدولية المصرية والسعودية رحلات يومية مباشرة متوافر فيها كافة الإجراءات الاحترازية التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس خاصة مع اندلاع الموجة الرابعة التي تعد أسرع انتشارا بين المواطنين.

عودة الطيران المباشر بين مصر والسعودية

رفعت المملكة العربية السعودية الحظر عن رحلات الطيران المصري واستقبال الرحلات المباشرة وفقا للضوابط التي تم وضعها من قبل منظمة الصحة والمتعارف بها عالميا من إجراء تحليل PCR الخاص بالحمض النووي الذي يوضح الإصابة بفيروس كورونا من عدمه و اللازمة عند إنهاء إجراءات السفر، وذلك للفئات التي تم استثنائها من الحظر وهم المصريين العاملين بالقطاع الصحي السعودي وأسرهم و المصريين الحاصلين على جرعتي التطعيم داخل الأراضي السعودية والدبلوماسيين السعوديين، موذلك ليتمكنوا من مواصلة أعمالهم بشكل طبيعي عند انتهاء إجازته والعودة إلى أعمالهم.

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التفاصيل الكاملة حول فتح الطيران المصري السعودي

شروط استئناف الطيران السعودي المصري

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية للعمالة وشروط استئناف الطيران بين البلدين من أبرز التساؤلات التي تشغل بال المواطنين المصريين المقيمين في المملكة حيث تتلخص الشروط في :-