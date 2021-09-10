بعد تعرضه لحادث سير.. من هو مطرب المهرجانات حودة بندق؟

تصدر مطرب المهرجانات المصري حودة بندق محركات البحث عبر الإنترنت بعد تعرضه لحادث سير على طريق بنها مع مدير أعماله، وهما في طريقهما لإحياء حفل زفاف.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن محمد حسن بندق الشهير بحودة بندق في السياق التالي:

ولد حودة بندق بالإسكندرية عام 1998، وبدأ الغناء في سن صغيرة، حيث بدأ في سن السادسة لكنه اشتهر في سن العاشرة، وهو ما جعله أصغر مغني شعبي وتسبب في زيادة شهرته.

الصدفة وجورج وسوف

بحسب والد حودة فقد جمعت الصدفة بين الفنان جورج وسوف وحودة أثناء عمل الأخير في أحد مطاعم السمك بالإسكندرية، وسمعه أثناء أدائه أغانى "سيرة الحب" لأم كلثوم و"أكدب عليك" لوردة و"الحب اللى كان" لميادة الحناوي انتبه جورج لصوت حودة وأنصت لغنائه وطلب من العاملين بالمطعم استدعائه، وأخبره أنه يذكره بطفولته الفنية حين كان يغني للسيدة أم كلثوم، وجلس يغني معه، ثم عرض عليه أن يشاركه الغناء ليلة رأس السنة في لبنان، حيث طلب من والد بندق أن يحدد موعد مع مدير أعماله ليرتبا تفاصيل الحفل، ووعد بتبنيه فنياً.

ظروف لقاء حودة وجورج تكررت مرة أخرى ولكن هذه المرة مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التى قابلته في أحد المطاعم، وأبدت إعجابها بصوته ونصحته بالتركيز في اللون الشعبي لأنه يبرع فيه.

وظهر حودة مع الفنانة أصالة في برنامجها صولا، وشاركته الفنانة شيرين عبد الوهاب حيث غنيا سوياً طوال الحلقة.

الزوجة الرابعة

وفي التليفزيون شارك حودة في مسلسل "الزوجة الرابعة" حيث قام بأداء دور ابن "فواز" بطل المسلسل الذي قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان، وقام بتقديم عدد من المشاهد الغنائية، حيث ركز المسلسل على صوت حودة الجميل.

ومن أشهر أعمال حودة أغنية "اللي باعنا خسر دلعنا" ومهرجان "بحر شر" كما قدم ألبومين من اللون الشعبي هما "جرح الليل" و "مواويل 99" قبل أن يتجه لغناء المهرجانات.

أم أخر أعماله فكانت أغنية "طريقي خوف" مع المطربة نعوم، وهي الاغنية الدعائية لفيلم "30 مارس" الذي بدأ عرضه الأربعاء، قبل 24 ساعة من الحادث الذي تعرض له حودة.