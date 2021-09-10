الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

بعد تعرضه لحادث سير.. من هو مطرب المهرجانات حودة بندق؟

حودة بندق
حودة بندق

تصدر مطرب المهرجانات المصري حودة بندق محركات البحث عبر الإنترنت بعد تعرضه لحادث سير على طريق بنها مع مدير أعماله، وهما في طريقهما لإحياء حفل زفاف.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن محمد حسن بندق الشهير بحودة بندق في السياق التالي:

ولد حودة بندق بالإسكندرية عام 1998، وبدأ الغناء في سن صغيرة، حيث بدأ في سن السادسة لكنه اشتهر في سن العاشرة، وهو ما جعله أصغر مغني شعبي وتسبب في زيادة شهرته.

الصدفة وجورج وسوف 

بحسب والد حودة فقد جمعت الصدفة بين الفنان جورج وسوف وحودة أثناء عمل الأخير في أحد مطاعم السمك بالإسكندرية، وسمعه أثناء أدائه أغانى "سيرة الحب" لأم كلثوم و"أكدب عليك" لوردة و"الحب اللى كان" لميادة  الحناوي انتبه جورج لصوت حودة وأنصت لغنائه وطلب من العاملين بالمطعم استدعائه، وأخبره أنه يذكره بطفولته الفنية حين كان يغني للسيدة أم كلثوم، وجلس يغني معه، ثم عرض عليه أن يشاركه الغناء ليلة رأس السنة في لبنان، حيث طلب من والد بندق أن يحدد موعد مع مدير أعماله ليرتبا تفاصيل الحفل، ووعد بتبنيه فنياً.

ظروف لقاء حودة وجورج تكررت مرة أخرى ولكن هذه المرة مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التى قابلته في أحد المطاعم، وأبدت إعجابها بصوته ونصحته بالتركيز في اللون الشعبي لأنه يبرع فيه.

وظهر حودة مع الفنانة أصالة في برنامجها صولا، وشاركته الفنانة شيرين عبد الوهاب حيث غنيا سوياً طوال الحلقة.

الزوجة الرابعة

وفي التليفزيون شارك حودة في مسلسل "الزوجة الرابعة" حيث قام بأداء دور ابن "فواز" بطل المسلسل الذي قام ببطولته الفنان مصطفى شعبان، وقام بتقديم عدد من المشاهد الغنائية، حيث ركز المسلسل على صوت حودة الجميل.

ومن أشهر أعمال حودة أغنية "اللي باعنا خسر دلعنا" ومهرجان "بحر شر" كما قدم ألبومين من اللون الشعبي هما "جرح الليل" و "مواويل 99" قبل أن يتجه لغناء المهرجانات.

أم أخر أعماله فكانت أغنية "طريقي خوف" مع المطربة نعوم، وهي الاغنية الدعائية لفيلم "30 مارس" الذي بدأ عرضه الأربعاء، قبل 24 ساعة من الحادث الذي تعرض له حودة.

حودة بندق المهرجانات مطرب الإسكندرية مغني شعبي جورج وسوف حادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

الأكثر قراءة

الاحتلال يعتقل 5 من عائلات الأسرى الفارين من «جلبوع»

حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

بعد 10 سنوات من الحكم.. هكذا سقط الإخوان في المغرب

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

شعبة الاتصالات: قرار الانتقال بين شركات الإنترنت يحمي حقوق المستخدمين

«ميقاتي» في قصر بعبدا لإعلان الحكومة اللبنانية اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «1-3»

ماجد حبته

المغاربة أيضًا كنسوا الإخوان

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

صور

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 5 من عائلات الأسرى الفارين من «جلبوع»

الرئاسة الفلسطينية: الاستيطان غير شرعى وأسرانا خط أحمر

«فتح» تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى